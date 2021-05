Con el rumor instalado en los medios, Escudero salió a aclarar los tantos. «Con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente, he salido con algunas personas pero

siempre con distanciamiento, lugares al aire libre, a uno le pedí los anticuerpos, hisopados y sangre anticuerpos, me trajo los papeles, y lo bañé en alcohol, pobre

”, comenzó en diálogo con

“Yo me separé hace siete meses y nunca ni fui a tomar un café con Mariano Martínez. Tengo muy buena onda todo bien, ni le escribí para decirle lo que pasó… Decirle, ponele, así que somos novios. Estoy bien así, no me estaría imaginando ahora enamorada”, cerró.