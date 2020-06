Los trabajadores de la Planta de Reciclado continúan la medida de fuerza con manifestaciones frente al edificio de la Municipalidad de Eduardo Castex en horario matutino, y en el predio -ubicado en la zona sur- donde trabajaban por la tarde. La situación se está tornando diariamente más conflictiva, dado que mientras los trabajadores no abandonan las protestas, las autoridades municipales diariamente intiman a los trabajadores por las ausencias laborales y los persuadirían para que abandonen las manifestaciones.

«Seguimos con la medida de fuerza porque esperamos tener una reunión con la intendenta» Mónica Curutchet, dado que después «de desalojar el predio no hemos tenido respuestas porque habló en conferencia de prensa pero no tuvo el dialogo personal que nos prometió», dijo el vocero de los trabajadores Cristian Coria.

En diálogo con Impacto Castex, Cristian Coria menifestó; «ya no se qué pensar, pero todo me da a deducir que la intendenta Curutchet es un castigo por haber formado o haber hecho campaña en otra línea política. Nosotros no pedimos nada de otro mundo, solo pretendemos, un papel donde diga que ella (Curutchet) se compromete que cuando se termine la refacción del reciclado nos devuelva nuestro lugar de pertenencia, si se niega a eso es porque evidentemente hay una mentira detrás de todo esto.». «Lo de privatizar cada vez suena más fuerte, no queremos que nos mientan, que nos usen, que la intendenta se digne a hablar con nosotros, que de la cara», finalizó.

Los trece trabajadores de la Planta de Reciclado de Eduardo Castex comenzaron una medida de fuerza la semana pasada, en el predio ubicado en la zona sur de esta localidad. La policía local, la fiscala Leticia Perdomingo y funcionarios municipales los desalojaron -el viernes- del predio de la Planta de Reciclado. Y desde ahí continuaron la protesta -incluso el fin de semana largo- en el ingreso al predio, y desde el lunes trasladaron la protesta al frente del municipio local.

El conflicto se originó porque los trabajadores fueron reubicados en otras reparticiones municipales, porque por la pandemia de la Covid-19 se encuentra cerrada la planta de separación de basura domiciliaria. Y paralelamente la comuna iniciaría con algunas obras edilicias para intentar poner en práctica un proyecto de tratamiento integral de la basura, que además de la separación se pueda reiniciar el trabajo de reciclado. Los operarios aceptaron la reubicación laboral, pero solicitaron a las autoridades municipales que les garanticen que volverían a sus puestos de trabajo originales. Esto no ocurrió, y se desencadeno el conflicto laboral.

Intimaciones

Coria ayer confirmó que, transcurridos ocho días, aún no pudieron dialogar con la intendenta Mónica Curutchet, y por el contrario creen que actualmente «corren riesgos nuestros puestos laborales».

El entrevistado detalló que las autoridades municipales ahora «nos están intimando diariamente con intimaciones por faltas a los puestos de trabajo, con suspensiones, nos mandaron cartas documentos, llamadas telefónicas individuales a los trabajadores para intimarnos que se retiren de la medida de fuerza porque se están dedicando a disolver el grupo».

«Todos los días recibimos intimaciones y dos compañeros se retiraron de las protestas, porque no se hace fácil cuando te amenazan que te vas a quedar sin trabajo y tenes una familia e hijos», reveló Coria.

«Nosotros creemos que esta no es la manera de solucionar los problemas. Nunca estuvimos en desacuerdo con trabajar en otros sectores, pero solamente solicitamos garantías de que volveríamos a nuestros puestos laborales actuales», destacó.

«Hoy estamos en una situación complicada, pero no vamos a dar el brazo a torcer porque no es justo como nos están tratando, porque los funcionarios municipales deberían atendernos y dialogar con nosotros, y así dejamos de lado la protesta y las intimaciones», concluyó Coria.

Pedido de informes y diálogo

El Concejo Deliberante de Eduardo Castex (CD) aprobó ayer un pedido de informes para que la intendenta Mónica Curutchet informe sobre el proyecto de tratamiento integral de la basura que pretende instrumentar, y eleve un detalle del estado de situación laboral del personal que desempeñaba tareas en la Planta de Reciclado.

La iniciativa de los concejales del Frejupa consulta si cuando concluya los trabajos planificados, tendrán en cuenta a los trabajadores que estaban trabajando en esa repartición municipal hasta el cese de actividades.

El edil oficialista Juan Chiquilitto narró que -el martes- la intendenta Mónica Curutchet concurrió al CD para transmitir la situación laboral de los trabajadores y detalles del proyecto de tratamiento integral de la basura. «Actualmente no se está reciclando porque en el marco de una pandemia los residuos se vuelven altamente contaminantes», justificó.

Y después se quejó por el pedido de informes del Frejupa. «Como CD debemos mejorar en el tratamiento de los temas», dijo. «Me parece mala manera, porque se tendría que haber preguntado más o escuchado mejor, cuando estuvo la intendenta», opinó Chiquilitto.

La concejala opositora Maria Elena Rodríguez le respondió, con cierta ironía: «si escuchamos, creo que fue muy clara» Curutchet. «Pero, fue una explicación para nosotros, a puertas cerradas. El pedido de informes es para tener un CD de puertas abiertas hacia la comunidad, que es hacia quienes nos debemos», destacó.

Además, pidió que se invite a los trabajadores a una reunión de comisión, para «poder escuchar la otra parte de este conflicto, como también escuchamos a la intendenta».