Trece trabajadores de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Eduardo Castex se encuentran manifestándose dentro del predio. El municipio iniciará una obra de remodelación en los próximos días, y los trabajadores solicitaron una garantía firmada que establezca la recontratación una vez que vuelva a estar en funcionamiento.

Cerca de las 11 del mediodía, la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, se acercó a la planta a dialogar con los trabajadores, aunque no hubo acuerdo. “Su condición para dialogar fue que desalojemos la planta. Hasta no tener una solución, la medida de fuerza no se va a levantar”, sostuvo Cristian Coria, uno de los trabajadores en cuestión, en diálogo con Impacto Castex.

“No quiero pensar que esto es una persecución política, pero esto me está dando motivos”.

Según relató Coria, desde el municipio emitieron un comunicado para informarle, a él y a sus compañeros, que debían pasar a trabajar a otra área (barrido urbano) debido a nuevas obras de remodelación que se llevarían a cabo en el interior del Reciclado. “Nosotros accedimos a barrer calles, pero le pedimos una garantía de que, el día que se remodele, volvamos a trabajar en nuestro lugar (…) queremos saber qué es lo que van a hacer, ser partícipes de ese proyecto”, aseguró.

En reuniones previas con el municipio, los trabajadores de la planta fueron representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin embargo, tanto Coria como sus compañeros remarcaron que desde el gremio jamás les informaron los avances de la negociación.

“La intendenta (Curutchet) arregló con el gremio un segundo acta, que estaba listo ayer a las 12 y media del mediodía y nosotros ni enterados (…) Ni ella ni el gremio nos consultaron si estábamos de acuerdo.”

Además, Coria remarcó que fueron representados por Blanca Oyarzún, delegada gremial de ATE que –según sostuvo el trabajador- “se desligó” del problema: “Nos dijo que nosotros éramos ‘caprichosos y que no queríamos trabajar’. No entienden el centro del problema”.

Por último, Coria agregó que fueron visitados por el comisario local David Bazán en horas de la mañana. «No queremos tener problemas con la policía, ni con gente que no tenga nada que ver. Lo nuestro es un problema laboral. No tenemos fuego prendido, ni estamos haciendo quilombo”, completó. De todos modos, la intendenta Curutchet confirmó que no iba a tomar medidas represivas contra los trabajadores.