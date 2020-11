El intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, pidió «paciencia» para hablar de candidaturas. «Falta un año», dijo.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, señaló este martes que si el exgobernador Carlos Verna quisiera ser candidato en las legislativas del año próximo «va contar con muchísimo apoyo». De todos modos, dijo que hay que tener «paciencia» porque todavía falta un año para esos comicios.

Di Nápoli entregó microcréditos en un acto en la plaza San Martín, este martes a la mañana. Allí se mostró ilusionado sobre la convocatoria de la tarde, por el día de la militancia.

Consultado sobre la reaparición de Verna en el escenario político, respondió: «Es uno de los políticos más importantes de la provincia de La Pampa, quien conduce un lugar importante dentro del partido. Si decide ser candidato, seguramente va a contar con muchísimo apoyo. Tengo buen diálogo, mucho respeto, pero lo de las candidaturas, lo veremos llegado el momento, para las candidaturas falta un año. Tenemos que tener un poco de paciencia con eso».

En cuanto a su relación con los diferentes sectores del peronismo, recordó que se juntó «con todos, todos me han manifestado su apoyo, muchos integran el gabinete, otros que no, pero tenemos muchos diálogo».

Sobre el pedido de suspender las PASO, realizado por gobernadores oficialistas, entre ellos Sergio Ziliotto, respondió: » No tengo postura, estoy charlando con compañeros, no sé si hay ahorro o no hay ahorro, porque hay que garantizar de todos modos las elecciones internas. Me parece que hoy no es el momento de hablarlo. Se debatirá el año que viene. La doble instancia tiene que estar».

Fuente: El Diario