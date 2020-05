: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Falta poco para la vuelta de Marcelo Tinelli a la pantalla de Canal Trece y desde las redes sociales de Showmatch buscan alimentar la expectativa y distraer a la audiencia del mal pesar que causa la pandemia. Dadas las circunstancias, la producción del reality reveló fotografías inéditas con los avances en la escenografía acorde a los protocolos de salud.

«¿Cómo será el escenario de Showmatch? Desliza para enterarte», publicaron en una de las tantas publicaciones de la cuenta oficial de Showmatch. A continuación, dejan entrever algunos detalles como los nuevos cubículos para los jurados y las pantallas que servirán como métodos de conexión con los participantes.