El ex arquero de la Selección Argentina forma parte del equipo periodístico del programa «La Oral Deportiva», que conduce Martín Liberman. «Quiero contarles que hubo un positivo en mi grupo de trabajo, el sábado me hice el hisopado y hoy me dijeron que me dio positivo. Estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma», explicó Sergio en el video.

Además, dejó un mensaje a sus seguidores: «a cuidarse, a quedarse en casa, cómo voy a hacer durante los próximos 15 días trabajando en casa». Por otro lado, Goyco deberá someterse a un nuevo control en los próximos días para ver como evoluciona de la enfermedad.