El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dio positivo de coronavirus tras el hisopado que se le hiciera esta semana luego de haber estado en contacto directo con un caso positivo de COVID-19 . Desde el fin de semana pasado, el funcionario permanecía sin realizar actividades y aislado en Zárate, luego de haber estado en contacto con un colaborador que había dado positivo en coronavirus, por lo que se activaron todos los protocolos sanitarios.

«Tuve un contacto estrecho con un colaborador que al final del día dio positivo COVID-19. Por ese motivo me tomaré 72 horas de aislamiento hasta realizar el hisopado correspondiente» , informaba Berni el domingo pasado a través de sus redes sociales. Por estas horas, trascendió que dicho hisopado dio positivo, lo que fue confirmado por el propio funcionario a diferentes medios, señalando que se hallaba «asintomático». Poco antes, un allegado político al ministro, como el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, usaba las redes sociales para desear «una pronta recuperación al compañero Sergio Berni». Ariel Sujarchuk @ArielSujarchuk Le deseamos una pronta recuperación al compañero @SergioBerniArg para seguir trabajando juntos en el territorio en la lucha diaria contra el delito y el narcotráfico. 20 Información y privacidad de Twitter Ads Ver los otros Tweets de Ariel Sujarchuk Poco después, el propio Berni confirmó la noticia: Sergio Berni ✔@SergioBerniArg Quienes trabajamos en lugares de máxima circulación viral estamos más expuestos al contagio. Mi hisopado dio positivo. Como siempre, enfrentaremos este desafío con decision y coraje. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus en mi, le quedan las horas contadas. 12,3 mil Información y privacidad de Twitter Ads 4.875 personas están hablando de esto

