El ministro de Salud de la provincia, Mario Kohan habló en Radio Kermés de los pro y los contra del tapabocas.

«A nivel nacional la curva de progresión de la enfermedad está bastante atenuada. De alguna manera podemos decir que estamos menos mal que los países que nos rodean. Acá nadie puede decir que estamos bien cuando estamos trabajando sobre el contexto de una pandemia, me parece que usar las palabras ‘estamos bien’ o ‘estamos contentos’ me parece un exceso. Pero comparativamente estamos menos mal que el resto de los países que nos rodean. La tasa de crecimiento viral de casos se sostiene siempre entre 120 y 130 casos que venimos sumando diariamente. Es una tasa de crecimiento por debajo, hasta de lo que esperaban los epidemiólogos. Es una curva aplanada y está directamente ligada a estas medidas, que siempre son odiosas, que tienen un alto costo social restrictivas. Pero este es el camino elegido y el camino que parece apropiado porque cuando uno compara y ve imágenes de Europa, realmente son aterradoras algunas imágenes que uno ve en Estados Unidos, en Europa, Italia, España, es una realidad completamente diferente. Y vuelvo a repetir, están ligadas a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que nuestro país adoptó rápidamente».

«Si se compara lo que hizo Argentina y se lo compara con los países europeos y Estados Unidos, por ejemplo la restricción, el distanciamiento social, cierre de colegios, suspensión de espectáculos públicos multitudinarios, lo hicieron en el día número 40 y la Argentina los primeros 15 días del primer caso hizo todo lo que tenía que hacer, incluyendo la educación en todos los ciclos y estos son los resultados».

Sobre la utilización de barbijos y su obligatoriedad, sostuvo que «no podemos hacer de esto una discusión interminable. Yo prefiero no hablar de barbijos, siempre doy algunos ejemplos exagerados pero yo reservo la denominación de barbijo a un producto médico, a un instrumento de la medicina. Entonces tenemos que hablar de tapabocas o tapanariz o barbera física para no hablar de barbijo. El barbijo es un insumo médico, crítico que es difícil de conseguir. Argentina mandó a China un avión para traer insumos de protección para los equipos de salud y para algún paciente que requiera su utilización. Cuando hablamos de tapabocas, si no revisa la literatura tiene voces a favor y voces en contra, en términos de evidencia científica ninguna. Pero uno podría pensar que en algunos escenarios ese tapabocas podría llegar a ser útil, como por ejemplo ahora que vamos a cruzar las curvas de epidemia tanto del Covid como la epidemia, que va a venir, de gripe común. Y en un escenario donde un paciente esté con posibilidades de toser o de estornudar por estos cuadros gripales que vamos a tener en esta temporada. En ese escenario uno podría pensar que el tapabocas puede tener alguna utilidad.

Hay un principio que define que por el principio de precaución, y así se define en medicina, mal no hace. Así que por el principio de precaución usted podría utilizarlo. Ahora, una vez dicho esto, hay que empezar a plantear cuestiones que no deben obviarse. Primero, el tapabocas no reemplaza el distanciamiento social, ni muchos menos todas las otras medidas como el lavado de manos, como el no tocarse la cara, etcétera. Y he aquí otro problema, los tapabocas que ya están colgados, incluso, en las páginas del Ministerio de la Nación y el Provincial, si usted se lo quiere hacer domiciliariamente, que medidas tiene, como colocarlo, incluso hay tutoriales, no son cómodos. Entonces que pasa, uno se pone un tapabocas que siempre tiene que colocárselo desde atrás de las orejas y no tocar la parte frontal, no tocarse la cara, le pica la nariz y a molestar y terminan tocándose el tapabocas. Es peor la cura que la enfermedad.

«Nosotros no lo discutimos como medida obligatoria, pero esto es tan dinámico que es posible que en algún momento lo planteemos. En provincia de Buenos Aires se impondrá el lunes que viene. En CABA ya lo implementó como obligatorio e incluso con multas. Ellos tienen un número muy importante comparado con La Pampa, pero no es un número importante de infectados. De todas maneras puede haber casos no detectados y casos asintomáticos. En definitiva el uso de tapabocas posiblemente podría agregar algo más al distanciamiento social, y digo posiblemente porque no hay pruebas que así lo pongan en evidencia. Pero como dije antes, mal no hace, si lo usamos bien, lo aplico».

Respecto a la apertura de comercios, aseguró que «estamos entrando en una etapa de cuarentena administrada o de distanciamiento administrado y en ese sentido se trabaja en equipo. Todo el mundo es convocado para dar su opinión, esto no quiere decir que lo que uno opine sea lo que necesariamente se vaya a realizar. Se convoca a intendentes, los gobernadores discuten con el presidente, los comités asesoran, es decir que siempre hay un intercambio de opinión permanente. Se entiende que la cuarentena no se puede sostener indefinidamente. En algún momento va a ver que administrar esta apertura. Creo que la apertura debiera ser muy adecuada, no puede ser abrupta, tiene que ser medida y fraccionada. Hay modelos matemáticos que están planteando diferentes escenarios, pero siempre hablamos sobre supuestos, porque lo que más sabemos del Covid es que no sabemos nada. Entonces no sabemos a que cosa nos vamos a estar enfrentando cotidianamente».

«Hay un modelo matemático que propone la liberación de la cuarentena de las fuerzas laborales el día 1 el 30%, dos semanas después se liberaría otro 30%, claramente estas semanas son de seguimiento epidemiológico, para controlar que no haya un cambio abrupto en la curva, que no se acelere el número de casos. Si se sostiene razonablemente pasaría al otro 30% hasta llegar al 90%. Hay un 10% de la fuerza laboral que son los sujetos mayores de 60 años, casi se descuenta que durante el 2020 no van a poder trabajar. Pero esto es solo un modelo».

En cuanto al inicio del ciclo lectivo aseguró que no ve posible un inicio de clases al finalizar abril. «Vamos a tener que volver a la actividad, pero de forma progresiva. muy cautelosamente, manteniendo la distancia social. Hay alguno epidemiólogos que aseguran que el distanciamiento social va a haber que sostenerlo más allá del 2021. La cuarentena tiene un efecto muy importante que es ganar tiempo, achatar la curva. Achatar la curva implica. no que no va a haber casos sino que los casos van a ir ingresando más lentamente. Y sobre todo los casos de mayor complejidad que requiere atención médica también lo van a hacer más lentamente. Lo que le va a dar posibilidad al sistema de salud de Argentina a poder responder apropiadamente. Más allá de que aún no hay tratamientos específicos. Aplanar la curva implica disminuir la circulación viral para que las ciencias encuentren estrategias terapéuticas apropiadas. Y la espera de la vacuna».

«Estas circunstancias extremas demuestran como en realidad somos. Saca lo mejor de nosotros pero también saca lo peor. Y eso es algo que me decepcionó mucho, no por lo ataques personales, que los hubo pero que son insignificantes. Cuando tuvimos los primeros casos, que fueron poquitísimos, y ya parecía que habíamos vuelto al Medioevo. Había gente quería saber el apellido, dónde vivía, que le saquemos una foto ¿Qué querían, quemarle la casa?. Lo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales es una aberración, espero que se haya disculpado. Eso es aberrante. Así como no sabemos que nos va a pasar, y nadie puede asegurar que nada nos va a pasar, uno puede presumir que cuando finalice esta pandemia muchos de nosotros vamos a formar parte de la legión de los infectados. Es esto lo que esta pasando en el mundo. Yo pregunto ahora, ese señor o señora que quería marcar la casa de un infectado o que ha padecido la enfermedad ¿no saben ellos que la próxima casa va a ser la de ellos? Porque ¿Quién le asegura al que está cazando brujas que no va a ser cazado? En este momento lo que todos necesitamos es empatía, solidaridad, entender que nadie es culpable por estar enfermo, acá nadie se salva solo».

Al finalizar, el ministro Kohan, aseguró que el gobernador Sergio Ziliotto «puso a La Pampa en modo Salud y en modo Seguridad». Y agregó que a pesar de todo el esfuerzo que están realizando nada va a servir si las medidas no son asumidas y empoderadas por la sociedad pampeana».