El dirigente sostuvo que esa fue la impresión que le dejó cuando se reunió un par de veces cuando era directora de Recursos Naturales.

“Es muy reciente su designación y seguramente la semana que viene vamos a reunirnos en la Agrícola para hablar del tema, pero a título personal puedo decir que la impresión que me dio un par de veces que me reuní fue de una mujer trabajadora y responsable. Me pareció una persona dedicada y muy seria”, dijo Rodríguez.

Fuente: Diario Textual