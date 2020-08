El juez de control Alejandro Gilardenghi, de Pico, condenó a un hombre de 24 años a seis meses de prisión en suspenso por lesionar y amenazar a su pareja.

El magistrado lo encontró como autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja y amenazas simples. Los hechos fueron enmarcados en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres.

El hecho ocurrió el 13 de noviembre del año 2019, a las 21.30 horas, luego de que la mujer se negara a mantener relaciones sexuales. Es ahí cuando el hombre comenzó a golpear los muebles del lugar y a romper mercadería del hogar con un cuchillo. Luego le aplicó un golpe de puño en el estómago. “¿Por qué no querés estar conmigo? ¿Qué, estás con otro, que no tenés ganas, que te doy asco que no querés estar conmigo? Me mentís todo el tiempo…”, le gritó. Posteriormente le aplicó un cabezazo en la nariz y comenzó a ahorcarla con sus manos hasta casi dejarla sin aire. “Decime la verdad, porque no te voy a soltar hasta verte muerta”, la amenazó.

Al condenado se le impuso, además, una serie de reglas de conducta por el término de dos años: a) fijar domicilio o residencia, y no modificarlo sin previa autorización del Juez de Ejecución Penal; b) abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; c) cese en todo acto de perturbación y/o intimidación respecto de la denunciante; y d) someterse a la observancia de las reglas de conducta por el Juez de Ejecución Penal, y al cuidado y contralor del Ente de Políticas Socializadoras y Unidad de Abordaje.

Fuente: Diario Textual