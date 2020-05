El ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, consideró que “es la cuarta licitación de los JIN inconclusos de la era Macri, los otros tres ya fueron licitados y están próximos a adjudicarse”.

Se llevó a cabo en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Educación, la licitación pública de la obra de terminación JIN N°15 en la Escuela N°76 – Cabecera de Ingeniero Luiggi – Plan 3000 Jardines. El presupuesto oficial de la obra tiene un monto de $ 21.222.008,25 y cuenta con un plazo de ejecución de 180 días corridos. La jornada estuvo encabezada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el subsecretario de Coordinación, Marcos Carnicelli, el director de Programas de Obras Nacionales, Héctor Raúl Ameglio y la intendenta de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín.

Del acto licitatorio participaron cuatro empresas oferentes, de las cuales la empresa IASER Construcciones S.A. fue la más cercana al presupuesto oficial, con un monto de $ 25.209.996,93.

El tiular de la cartera de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de La Pampa se refirió a la continuidad de las obras en materia de Educación y sostuvo que “es la cuarta licitación que hacemos sobre los cuatro jardines de infantes inconclusos de la era del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. Los otros tres JIN ya fueron licitados y están próximos a adjudicarse, en este caso se había retrasado la licitación por cuestiones de la pandemia, pero hoy es una realidad para alegría de los vecinos de Ingeniero Luiggi”, sostuvo.

Para finalizar, el funcionario provincial se esperanzó con la culminación de obra a finales del 2020. “Hemos tenido cuatro ofertas, ahora la Comisión de Adjudicación trabajará lo más rápido posible para que a fin de año esté la obra terminada. El Gobierno de La Pampa está presente en este tipo de obras para todos los pampeanos y este caso en particular para Ingeniero Luiggi”.

Patricia Lavín

La intendenta de Ingeniero Luiggi se refirió al anuncio realizado por Macri en la localidad, y se lamentó del no cumplimiento del edificio ya que respondía a una necesidad planteada. “Nuestra localidad fue en donde el ex presidente, Mauricio Macri, anunció esta serie de jardines, los cuales durante su gestión no se finalizó ninguno de ellos. Ese anuncio para la localidad fue un orgullo en ese entonces, porque realmente venían a cubrir una necesidad que fue planteada por las autoridades de Educación. La necesidad edilicia fue reclamada hace mucho tiempo y la verdad es que fue una promesa vivida con mucha alegría y no se pudo cumplir”, indicó.

“Tengo que agradecer a la gestión actual del Gobierno provincial ya que culmina con una serie de cuestiones y llevó adelante la licitación, pero además al ex gobernador, Carlos Verna, ya que también insistió para que estas obras se finalizaran. En su momento no tuvimos eco en quienes estaban a cargo del Gobierno nacional. Ahora se retoma y en 180 días, a fin de año, estaremos con la obra finalizada si los plazos se respetan y la empresa se compromete tendremos esta obra tan esperada”, concluyó.

Fuente: La Arena