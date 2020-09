La empresa pagó 35 mil pesos a cada uno de los 32 trabajadores que mantuvieron una medida de fuerza por casi 48 horas. Hacía un mes y medio que no recibían pagos y les deben parte del aguinaldo.

Finalmente, este viernes por la tarde se levantó el paro que habían iniciado los trabajadores de Transur como consecuencia de la falta de pagos de sus salarios.

La empresa Transur abonó 35 mil pesos a cada uno de los trabajadores y se comprometió a completar el pago de todo lo adeudado ni bien reciban lo subsidios nacionales.

«Entregaron 35 mil pesos a cada trabajador y cuando entre la cuota del subsidio la semana que viene terminan de pagar todo lo que deben», confirmó el secretario General de UTA, José Álvarez.

Durante las primeras horas de la mañana, los 32 choferes de la empresa de transporte habían iniciado el segundo día de paro debido a que hacía un mes y medio que no recién pagos de ninguna naturaleza y también les debían parte del medio aguinaldo.

El Diario pudo saber que durante la tarde se levantó la medida de fuerza, aunque por ahora no trascendieron detalles de la negociación entre los empleados y la patronal.

Durante casi 48 horas no corrieron los servicios desde Santa Rosa a General Pico, Acha y Anguil.

En la sede de la empresa, ruta 35 y Pincén, donde funcionó Autobuses Santa Fe, esperaban que lleguara una cuota del subsidio del gobierno nacional al transporte del interior para que apareciera dinero en las cuentas de los trabajadores.

La empresa no abonó parte del sueldo de julio, agosto y también debe parte del aguinaldo. «Estamos viendo que solución nos dan. La cuota del subsidio de Nación llegó el martes. Provincia lo tiene que sacar. Si la empresa deposita algo, nos sentaremos en asamblea a decidir si salimos o no», había explicado Álvarez a este diario.

El gremialista también había indicado que el diálogo con el dueño de la empresa, Alberto Osorio, estaba abierto. «Lamentablemente nos dice que no tiene plata. Hace un mes y medio que no percibimos nada. Si llegamos a esto, es porque viene desde hace rato. Con el problema de la pandemia y los riesgos, llegamos a esto porque no nos quedó otro camino», justificó.

Álvarez contó que el gobierno nacional está atrasado en tres cuotas del subsidio. Una, de 5,5 millones de pesos, entró a provincia el martes. De esa suma, 1,1 millón le corresponde a Transur. «Si dividimos esa suma por la cantidad de choferes, serían 35 mil pesos para cada uno. Si es así, estamos dispuestos a volver a movernos», concedió el sindicalista.

«Estamos dispuestos a salir si deposita algo de plata», había anticipado.

Cabe recordar que la empresa Transur se hizo cargo en febrero del año pasado a realizar los viajes a Anguil y General Pico, los servicios que ofrecía hasta ese momento la empresa Dumas Cat. Ya hacía la línea a General Acha.

En aquel momento, la compañía fue contratada en forma directa por el Estado provincial, a partir de la firma de un decreto que declaró la emergencia en las líneas.

Días antes, Dumas Cat había anunciado que dejaba de cubrir esas líneas porque, tras la quita del subsidio nacional al transporte, estaba trabajando a pérdida.

Fuente: El Diario