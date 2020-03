Los turistas se fueron ayer tras cumplir la cuarentena de dos semanas. Además de los doce que se fueron en avión, otro grupo se fue por tierra, en dos camionetas, desde un coto de Quehué.

Dos contingentes de cazadores extranjeros que estaban alojados en cotos de caza en La Pampa abandonaron ayer nuestra provincia con el objetivo de regresar a sus países. Se trata de personas que ya cumplieron la cuarentena de dos semanas que les impuso el gobierno pampeano.

El jefe de la Policía provincial, informó a este diario que uno de los grupos partió ayer desde el coto Los Molles, de la localidad de Guatraché, en tres camionetas con destino al Aeropuerto de Santa Rosa. Desde allí abordaron un vuelo particular con destino al aeropuerto de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires.

Este diario pudo fotografiar el avión que hizo el vuelo de rescate, el cual según estaba previsto debió partir ayer a las 11 de la mañana desde nuestra ciudad. En total eran 12 personas, de las cuales ocho eran varones y cuatro eran mujeres.

El otro grupo, con siete turistas, se fue por tierra. Todos estaban alojados en el coto Andalen, de la localidad de Quehué. Partieron de esa localidad en dos camionetas con destino a Buenos Aires, donde iban a alojarse en el hotel Sheraton, el único lugar que aceptó recibirlos en la Capital Federal.

Refuerzan controles

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio di Nápoli, reveló ayer que se desbarató un intento de ingreso a la provincia por caminos vecinales que conectan nuestro distrito con Mendoza. Lo comentó durante una entrevista que dio en la víspera en el marco de la recorrida que realizó para saludar al personal policial afectado al trabajo en los puestos camineros de Chacharramendi, La Reforma, 25 de Mayo, Puente Dique, Santa Isabel, Algarrobo del Águila y La Humada.

Hay que recordar que desde el viernes La Pampa impide el ingreso a la provincia de no residentes. Di Nápoli estuvo acompañado por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García. «Vamos a ser más rigurosos porque sorprende que no entiendan», aseguró el ministro.

El intento por ingresar a la provincia a través de un camino vecinal ocurrió en La Humada. «Quisieron ingresar por caminos vecinales desde Mendoza. En ese caso, se refuerza todo con personal policial, estamos siendo muy rigurosos con los controles porque si no perdemos», afirmó el ministro.

Fuente: La Arena