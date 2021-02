En las últimas horas, se conocieron nuevos y escandalosos audios que complican aún más al entorno de Diego Maradona. El astro argentino pasó 14 días internado en forma domiciliaria, dentro de una residencia ubicada en San Fernando. Sin embargo, estas charlas entre miembros del staff médico y el doctor Luque dejan en evidencia los descuidos y destratos hacia el fallecido astro argentino.

A continuación, los mensajes que se intercambiaron entre ambas partes del personal médico comprobarán que los cuidados hacia Diego Maradona no han sido los esperados, sin contar que se mencionan excesos y hábitos que no deberían formar parte de una internación domiciliaria.

Los mensajes entre el doctor Luque y miembros del staff médico

Miembro del staff médico: Decí que dentro de todo tengo a la Monona que me cuenta las cosas, porque si no no te enterás nunca. Ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro. Hoy se levantó todo dolorido, como que el chabón no descansa, se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima… No podés todo.

Miembro del staff médico: Leíto, ahí me estoy yendo. Yo la verdad no diferencio los dolores de los de dormir mal. Ya tomó el hábito de fumar todos los días, les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘faso’. El otro día les digo a los de seguridad: ‘Cuando te dice así, prendele un habano’.

Doctor Luque: Tranqui, vos tranqui. Yo esto más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia salta eso. Al que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, eso es un tema del entorno. Nosotros no lo podemos manejar, podemos sugerir.

Doctor Luque: No funciona tan así, porque fijate que la marihuana no produce un daño en un órgano particular como para que yo sospeche de eso. Yo puedo suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente no tengo forma. Eso desde el punto de vista médico no tiene ninguna responsabilidad. Está a cargo del paciente. Ahora sí buscan al paciente, si investiga la Policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso. No es una responsabilidad médica ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico aceite de cannabis y se intoxica y se muere. Ahí sí, porque no estuvo bien supervisado ni contenido. Pero esto es algo ilegal, no tiene nada que ver con algo médico.

Miembro del staff médico: Quería escribirte en suma confianza. No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo hacer para cortarlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana.

El entorno «se sacaba de encima» a Diego

Miembro del staff médico: Como te dije, tengo ahí mucha confianza con Monona y el de seguridad que está ahora. A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos.

Miembro del staff médico: Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío.