El legislador pampeano indirectamente desestimó que el ex presidente Mauricio Macri continúe liderando el espacio político opositor, cuando manifestó que dentro del PRO «somos un espacio que sigue teniendo referentes más allá de quien creó todo esto».

Maquieyra admitió que dentro del PRO «obviamente que no esperábamos» perder en 2019, pero después de la derrota electoral «el espacio ha madurado» porque «están surgiendo liderazgos intermedios o ya no hay liderazgos naturales como puede ser el presidente anterior». En este sentido citó los casos de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Emilio Monzó, entre otros. «Hay muchas personas que empiezan a tener un protagonismo mucho mas importante, y lógicamente que esto genera competencia o que haya internas o candidatos en las PASO», dijo.

«Me referencio con Horacio (Rodríguez Larreta) porque demostró en la pandemia una muy buena relación con los gobernadores, un buen resultado en la pandemia, principios básicos para que haya clases presenciales», admitió.

-¿Esto significa que trabajará para la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta?

-Sí. Si Horacio se presenta, sí. Trataré de armar su espacio y contactar sus referentes en La Pampa. Me referencio mucho con él y me parece que puede ser un muy buen presidente. Pero, falta mucho. Si sus planes son esos, lo voy a acompañar.

-O sea, ¿ya pasó el momento de Mauricio Macri?

-No creo que sea así, que ya pasó su momento. El ex presidente creó una mesa para facilitar nuevos liderazgos, porque no está en sus aspiraciones ser candidato en las próximas elecciones. Y es natural que surjan quiénes tienen aspiraciones de posesionarse.

-¿En La Pampa qué pasará con el PRO?

-En La Pampa pasa algo parecido, porque trabajamos mucho con Colo (NdR: se refiere a Javier Mac Allister) y le tenemos que agradecer mucho de todo esto, pero ahora dio un paso al costado porque está más volcado a su trabajo, y aparecen otros dirigentes que nos llevarán a una interesante discusión a lo que se viene este año. Y el espacio crece cuando hay gente que se quiere posicionar y trabajar por nuestro espacio.

-¿La intención sería que se mantenga Juntos por el Cambio o presentarse individualmente en las elecciones legislativas?

-En marzo o abril se darán esas charlas, pero tenemos que tener un buen diálogo porque juntos hemos logrado cosas importantes. Tenemos que ver cuál es la mejor estrategia. La gente nos votó para que estemos juntos. Y esta es la mejor estrategia que podemos tener, porque juntos somos mucho más fuertes.

-Pero fueron votados como partido político, y en Diputados de La Pampa lo primero que hacen es conformar bloques independientes.

-A nivel nacional existe un interbloque, pero acá es más difícil conformar eso. Pero, me parece que acá existe una mejor relación que quizás en la primera etapa entre 2015 y 2019. Presentan proyectos conjuntos, más allá que a veces tienen sus diferencias. En el interior hay concejales de la UCR y el PRO y trabajan conjuntamente.

-¿Aspira a continuar otro período como legislador nacional?

-No lo sé. Me gustaría seguir representando a los pampeanos, pero estoy más abocado a recorrer la provincia para atender los problemas de los vecinos. Y no escapo a la pregunta, me gusta lo que hago y me gustaría seguir haciéndolo. No me gusta atornillarme a una silla. Lo charlaremos en nuestro ámbito. Hoy no es mi prioridad ese debate. Y hasta el 10 de diciembre continuaré trabajando independientemente del espacio que me toque ocupar, porque todavía tenemos muchos proyectos para trabajar.

Inflación y salud.

Maquieyra el viernes estuvo en Eduardo Castex, donde se reunió con docentes y emprendedores locales, acompañado por el concejal local Omar Rojas.

El entrevistado estimó que éste será «un año difícil» por la inflación que golpea a los asalariados. «Nuestra gestión tuvo índices elevados de inflación. La inflación es un tema que preocupa mucho, pero no creo que sea una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional porque es propio de la pandemia, pero el gobierno nacional tendrá que tomar para paliar esta situación», admitió.

«Ahora tuvimos tres o cuatro aumentos de combustibles en el último mes, y ahí se tendrá que poner el foco porque la pandemia afecta la economía, pero a los argentinos nos afecta mucho más que en otros países. Tenemos que dejar de lado la grieta para ver cómo colaboramos para que la inflación no soga siendo un flagelo para la ciudadanía», dijo.

-Comienza el debate del Sistema de Salud.

-Sí, hay un doble trabajo del sistema público, porque gente que tiene una prepaga o una obra social sindical se terminan atendiendo en el sistema público, y no siempre el público cobra por este servicio. La pandemia nos mostró la debilidad que tiene el sistema de salud mundial, pero también el sistema de nuestro país. El sistema se mostró fortalecido porque no hemos colapsado en esta pandemia, pero no hay que dejar de lado que todavía tenemos que dar debates en el tema de salud. Todavía tenemos algunas contradicciones, porque los chicos no nacen en Intendente Alvear o Rancul, pero ahora vamos a permitir que aborten.

-¿cuándo se van a debatir una regulación a la corporación de los anestesistas que limita la posibilidad que tengamos profesionales en el interior del país?

-Sí. Este problema que se genera que los nacimientos no se realicen en los pueblos es por esta situación. La ley es muy rigurosa al respecto. Pero, insisto, no tenemos que ver que le sacamos a las prepagas, sino discutir integralmente el sistema de salud. Ahora se plantea que el Estado cobre por un sistema de salud y después se redistribuye. Hay en el Gobierno muchos sectores y algunos están apoyados por laboratorios y prepagadas y también en la Comisión de Salud.

-A las prepagadas no les fue mal. Durante el gobierno de Macri compraron medios de comunicación, se quedaron con sistemas de cobros digitales y ahora también compraron el 50% del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

-Sí. Se hicieron grandes empresas, no solamente prestadoras de salud.

Fuente: La Arena