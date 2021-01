Al respecto Pinto opinó: “Estos abusos no pueden seguir ocurriendo, aquí se ha cometido una doble impericia, violándose primero los derechos humanos, y por otros los de una niña. La mala aplicación de la cuaretena ha desnudado algo que lamentablemente siempre ocurrió, que es el abuso por parte de un sector de las fuerzas policiales que se cree dueño de la vida de las personas”.

“Estos abusos no pueden seguir ocurriendo y no lo vamos a permitir. Denunciaremos a quien tengamos que denunciar y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que esto no ocurra nunca más”, añadió.