«Siempre me sorprende el cinismo del ex presidente. Me sorprende la distorsión de la realidad. Cuando él se fue dejó desocupación, inflación, aumento de pobreza, yo sé que estamos carentes de ideas en el debate público, pero éstas no aportan nada porque están fuera de la realidad”, dijo Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, en respuesta a la carta que Mauricio Macri publicó en su cuenta de facebook en la que, enojado por el cierre del aeropuerto del Palomar, dijo que «si teníamos esperanza en que iban a volver mejores, ya no la tenemos«.

Bajo el título de «¿Iban a volver mejores?», Macri defendió una vez más la operatoria de las low cost (que ahora lo hacen en Ezeiza) en la base aérea de El Palomar, sin reparar en los innumerables problemas de seguridad registrados en los vuelos de esas aerolíneas, ni en el impacto ambiental y sonoro sufrido por vecinos de la zona, ni en el perjucio económico ocasionado a la línea de bandera. Ni, como dijo Cafiero, en que “Hay una crisis aerocomercial en el mundo producto de la pandemia y el aeropuerto no está cerrado: está sin operación. Como muchos aeropuertos que han tenido una caída de actividad. Este aeropuerto está sin actividad».

En su carta, Macri se pronuncia como alguien que no hubiera ocupado la presidencia de la Nación hasta hace apenas un año. Incluso va más allá al plantear que «el gobierno (de Alberto Fernández) partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 y (pensamos) que la iba a aprovechar para profundizar lo que se había hecho bien».

En diálogo con Radio 10, Cafiero dejó otras definiciones importantes. Dijo, por caso, que el Gobierno está evaluando habilitar el transporte para las empleadas que trabajan en casas de familia. «El transporte seguirá estando restringido, pero eso estamos pensando en ampliarlo ”.

La Justicia

El funcionario descartó un eventual juicio a los miembros de la Corte Suprema, versión que viene circulando. “No hay ningún plan de iniciar un juicio político a la Corte”.

Evaluación del Gobierno

Consultado sobre el balance de un año de gestión del Frente de Todos, Cafiero dijo que “la evaluación del Gobierno se tendrá que hacer cuando vengan las elecciones” Y agregó que “el modelo de país anterior era un modelo que no tenía Ministerio de Salud, le había reducido el 26 por ciento de presupuesto. Era un Gobierno que decía que en la provincia de Buenos Aires no hacía falta inaugurar hospitales. Ése es el gobierno que expresan Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. “No hay tiempo para poner excusas. La ética política del cuidado primero hizo que nos ocupáramos de la salud del país. Yo creo que esto pesará en las elecciones”, finalizó.

Fuente: Página 12