En diálogo con Radio 10, Santiago Cafiero se refirió a las medidas dispuestas por el Presidente para frenar el impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables y sostuvo: el «57,7% de los chicos de hasta 14 años son pobres, en el día de ayer empezamos a derribar esto».

Alberto Fernández anunció este viernes la ampliación de la Tarjeta Alimentar para menores de hasta 14 años para alcanzar a más de dos millones y medio de familias, en el marco de la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. En este sentido Cafiero manifestó: «A pesar de la pandemia, el Gobierno Nacional tiene muy en claro lo que tiene que hacer» y añadió: «no tenemos que perder de vista que Argentina hace tres años que no crece producto al Gobierno anterior»

El Jefe de Gabinete expresó que «la determinación del Presidente frente a la pandemia fue: cuidar la vida, por eso las inversiones que se realizaron tuvieron que ver con el sistema sanitario». «Esta segunda etapa de salida, es la tarea de vacunar a toda la población argentina y es muy dificultosa ya que debemos negociar con líderes del mundo para que las vacunas lleguen», agregó.

Respecto del avance de la vacunación Cafiero manifestó: «Argentina es uno de los pocos países que han recibido una gran cantidad de vacunas, pero queremos que lleguen más para continuar con el trabajo de vacunar a todos». «Lamentablemente sigue vigente dos miradas de la realidad, durante muchos meses planteaban los lideres de la oposición que cada uno compre la vacuna si podía» expresó Cafiero y puntualizó: «Al Peronismo ni se le ocurre eso, nosotros compramos mas de 65 millones de vacunas y luchamos todos los días para que todos los contratos se lleven a cabo y sigan llegando».

En relación a las diferencias dentro de su espacio el Jefe de Gabinete sostuvo: «que la gente no crea lo que dicen sobre la No unidad, nosotros llegamos al Gobierno producto de un acuerdo político entre Alberto, Cristina, Massa». «La unidad del Frente de Todos es en todos los estamentos y en todos los líneas, desde el primer militante hasta el Presidente y la Vicepresidenta», remarcó. «Vamos a ganar las elecciones, que no quede ninguna duda, tenemos un gran desafío por delante: vacunar a toda la población», dijo con optimismo.

«El Peronismo es el único que en el día del cumpleaños de Evita lleva a cabo la implementación de la Tarjeta Alimentar con la que las familias van a poder comprar alimentos», recordó Cafiero y expresó: «Podemos tener discusiones por implementaciones pero todos tenemos un mismo objetivo por ejemplo que no vuelvan mas los tarifazos, los subsidios deben ser segmentados»

El funcionario se refirió también a la decisión de respecto de la continuidad de las clases presenciales en la Capital Federal: «La Corte tuvo una posibilidad de involucrarse por primera vez en uno de los temas mas dramáticos que tuvo nuestra historia, pero tomo un tinte político y mediático. Lamentamos mucho la decisión de la Corte, se necesitaba fijar una postura sanitaria y fijó una política». Cafiero añadió: «El Gobierno Nacional sigue avanzando con mucha determinación, fijando parámetros, objetivos visibles, sigue vigente el DNU que Larreta no esta dispuesto a seguir. Cuando Larreta no cumple vemos lo que esta sucediendo en las terapias intensivas, ya no hay camas, personas de la Ciudad tienen que internarse en Provincia de Buenos Aires», advirtió

«Nosotros no apuntamos a clases sí o no, buscamos parámetros que van en línea con lo que esta pasando a nivel sanitario para disminuir la circulación», manifestó. «Las clases pueden seguir remotamente, hay un gran prejuicio sobre como trabajan los docentes», sugirió el Jefe de Gabinete y concluyó: «Nosotros debemos seguir defiendo la vida de las personas, por eso vamos a seguir con las medidas de restricción establecidas por Alberto Fernández. Tenemos que seguir trabajando, eso nos exige la pandemia, cada uno haciendo su parte, de eso se trata».

Fuente: Minuto Uno