“Queremos ver a nuestros abuelos aunque sea media hora por semana”, dijo Natalia Kuntz.

Una vecina de la ciudad, Natalia Kuntz, se acercó ayer hasta la Redacción de El Diario con una foto de su abuela, Jesusa “Porota” Iparraguirre, de 98 años de edad para hacer un reclamo sobre la cuarentena en los geriátricos. “Queremos ver a nuestros abuelos aunque sea media hora por semana”, dijo a modo de planteo generalizado.

“El reclamo lo hago por mi abuela pero también por muchos abuelos más que están en la misma situación…el caso de mi abuela tiene incluso la particularidad de que padece de alzheimer y demencia senil, y nos necesita, necesita vernos, necesita de nuestro cariño y nosotros del de ella”, indicó.

Natalia también contó que hace unos días atrás tuvo contacto con su abuela pero solo a través de un vidrio. “Me dijo que se sentía sola…sino se muere de la pandemia se va a morir de tristeza”, graficó con una muestra de dolor.

– ¿Vos crees que la prevención es exagerada?

– Yo entiendo que es a modo preventivo, y si La Pampa tuviera casos de coronavirus yo no estaría acá haciendo este reclamo. Estoy muy agradecida con lo que han hecho las autoridades, pero llevamos más de 40 días sin casos…solo estamos pidiendo media hora con nuestros abuelos, creo que no es mucho.

– ¿Tenés en cuenta algún protocolo particular para llevar adelante?

– Si, por supuesto…yo a los dueños del geriátrico donde está mi abuela ya se los dije. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas preventivas necesarias.

En otro tramo de sus declaraciones, Natalia también puso de manifiesto que “los abuelos en estos días se quedaron sin el profesor de gimnasia, algo sumamente importante para su salud, se quedaron sin el que les toca la guitarra, algo que todos sabemos lo que significa para ellos”.

“Como contrapartida -continuó- vemos que los empleados que los atienden no están en cuarentena con ellos…los empleados cumplen ocho horas de trabajo y van y vienen a sus casas, conviven con sus familiares. Entonces, me parece que está faltando un poco de sentido común y lo que estoy reclamando es un gesto del nuestro gobernador y de las autoridades para que nuestros abuelos no queden abandonados”.