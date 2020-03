La situación excepcional que se vive en estos días a raíz de la pandemia del Covid-19 genera distintos tipos de problemáticas sociales. Y una de ellas se vincula con quienes viven en situación de calle, personas que piden ayuda ante la imposibilidad de generar alguna «changa» que les permita tener a diario lo indispensable, un plato de comida.

«Estamos acá tirados desde hace varios días y estuvimos sin siquiera comer. Yo lavo coches y ya no puedo generar ni un peso. Llamamos al 147 por asistencia social pero no tuvimos respuestas, los albergues (provincial y municipal), están cerrados y nosotros, que vivimos en situación de calle, no tenemos donde ir», lamentó Lucas, un joven de 33 años que está junto a otro muchacho y a un hombre de más de 60 años en la zona de los baños de la Terminal de Ómnibus santarroseña, frente a la Legislatura provincial.

Lucas contó a este diario que en las últimas horas se contactaron con algunas personas que les consiguieron comida, pero la situación empeora cada día a raíz del aislamiento social obligatorio impuesto en La Pampa y en todo el país.

«No podemos ni ir a pedir agua caliente a una vecina para tomar un té o algo, esta situación que se vive por el coronavirus es muy complicada así que no nos queda otra que pedir ayuda. Cuando llamamos al 147 nos dijeron que hay una sola asistenta social para toda la ciudad, eso no puede ser. Nosotros estamos aislados acá, sin posibilidad de nada y sin saber qué hacer», se quejó el joven en la mañana de ayer.

Fuente: La Arena