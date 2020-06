Susana Cagliani (23) vive con su hija de 5 años (quien padece púrpura crónica) en una casa del barrio Esperanza. Hace dos días le cortaron el gas (en realidad era una conexión clandestina) y hace quince, la luz. Aunque hace dos años va al IPAV, no le brindan una solución.

La casa donde vive Cagliani con su hija está en la calle Corona Martínez, entre Héctor de la Iglesia y Ramona Preyra. Está envuelta en un conflicto familiar y por eso se quedó sin gas y luz.

«Esta casa era de la prima de mi expareja. Pero la ocupé siempre yo. Yo pagué los servicios, tenía todo al día. Ella compró cosas en artículo del hogar y cuando los terminó de pagar, dio de baja todo. Luz, gas, canales, todo. Tengo agua nada más», explicó.

Asegura que en el IPAV sabían de la conexión clandestina, que fue una forma de seguir ocupando la casa. «Sabían de la conexión clandestina porque yo no podía estar sin luz y gas por la nenas. Yo se los dije, no les iba a mentir», explica Cagliani, relatando la riesgosa situación a la que se expuso, por la desesperación.

«Hace tres días que estoy sin gas y quince sin luz. Hace dos años que estoy yendo al IPAV y no tengo ninguna respuesta de nada», reiteró, al explicar el drama que sufre. «La verdad que no tengo respuesta de nada. Tengo una nena de 5 años con enfermedad crónica. Y nadie me da una solución. Fuí al IPAV otra vez esta mañana, me dieron un teléfono y fue una tomada de pelo», explicó.

Morena, su hija de 5 años, tiene púrpura crónica, reflujo vesicular grado 3 y un 30% de los riñones que no le funcionan. «Tengo la historia clínica. Viajo a Buenos Aires con ella, aunque ahora con el tema del coronavirus no he viajado. Pero venía viajando todos los meses con ella», explicó la mujer.

– ¿No tenés posibilidad de acceder a una casa?

– Nunca ni siquiera me dijeron nada. Está en trámite una pensión, aunque no tengo un certificado por discapacidad. Pero ella está en tratamiento de por vida.

Dijo que «fui a ver a las autoridades del IPAV. Me atendieron, pero no hubo respuesta. Jamás una asistente social del IPAV vino y se sentó en mi casa, y comprobó que yo estoy viviendo acá. Lo único que tiene son fotos, estudios de mi nena que yo he llevado, el tema de los vecinos (testigos) de que viví yo nada más, desde el día que se entregaron. La dueña nunca la habitó. Y teniendo todo eso, no sé porqué no hace algo».

Hace dos meses le llegó una orden de desalojo, por la causa que inició la adjudicataria (aunque nunca utilizo la vivienda) que Cagliani contestó. «Les dije que no me iba a ir, porque no tengo dónde ir con mi hija y yo siempre la ocupé, presenté las pruebas que tengo», afirmó.

Cagliani dice que «tengo todas las boletas de la casa que he pagado. Pero no puedo seguir en un lugar sin gas ni luz con mi nena. No pido nada de regalo. Trabajo en la cocina del Hospital. Puedo pagar una casa, pero no puedo pagar un alquiler».

Fuente: El Diario