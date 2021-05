La Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa secuestró ayer el vehículo de Mirta Garbarino, una de las comerciantes que participó de la marcha opositora de ayer.

Pasadas las 18:30 horas la Brigada de Investigaciones se presentó en el local comercial de Avenida Luro casi Alem y secuestró el vehículo de Mirta Garbarino, una de las comerciantes que evadió los retenes policiales y violó las restricciones a la circulación vigentes para evitar la propagación del coronavirus.

El procedimiento se llevó a cabo por orden del juez de control Carlos Matias Chapalcaz y fue llevado a cabo por la fiscalía general de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Máximo Paulucci.

Fuentes judiciales indicaron a este diario que el secuestro del auto de Garbarino forma parte de la investigación iniciada ayer por la violación de las restricciones sanitarias cometidas durante la marcha opositora, que partió de los terrenos del ferrocarril y recorrió las calles céntricas, hasta llegar a realizar un escrache en la Residencia del Gobernador.

Durante la caravana los manifestantes esquivaron varios retenes policiales que funcionan desde el inicio del nuevo confinamiento.

El secuestro de esta tarde sería el primero de varios por violar el artículo 205 del Código Penal, que sanciona a toda aquella persona que no respete medidas sanitarias y ponga en riesgo al resto de la sociedad.

“Garbarino es una de las personas sospechadas de infringir el artículo 205 del Código Penal en los hechos en el centro y en la residencia del gobernador”, agregaron fuentes judiciales.

“Probablemente sea convocada a declarar a la brevedad junto a otras personas. Estamos trabajando en la identificación de otros manifestantes que habrían incurrido en la comisión del mismo delito”, agregaron.

Secuestro

Efectivos de la Policía se presentaron a realizar la diligencia judicial, pero la comerciante se negaba a sacarle el cambio, lo que permitía subirla a la grúa.

Personal de la grúa dijo a los efectivos que tenían que convencerla a la propietaria porque de acarrearla de esa manera podían romper la caja de cambios.

Finalmente, Garbarino accedió a entregar el vehículo. Fue llevado por un empleado a la sede de la Brigada de Investigaciones, donde quedó en depósito hasta que se resuelva la causa judicial. La policía custodió durante todo el trayecto a la persona que hizo la entrega voluntaria del vehículo.

Defensa

El abogado de Garbarino, Aldo Walter Díaz le dijo a este diario que asistió a la comerciante durante el procedimiento judicial para que se lleve a cabo sin inconvenientes y con el fin de morigerar cualquier reacción que se pudiera producir.

“No entiendo muy bien el secuestro de la unidad, creo que está en franca contradicción con la inviolabilidad de la propiedad privada”, afirmó Díaz a este diario.

“Mañana voy a plantear la restitución y a presentarme para conocer la causa y sujetarnos a derecho”, añadió.

“No sé cuál es la conducta reprochable que puede haber tenido y si me preguntás a mí, creo que es una medida arbitraria y de carácter político”, afirmó.

“No cierran los números”

Mirta Garbarino, la comerciante a la que le secuestraron la Chevrolet Prisma, le dijo a este diario que “me parece que esto es una movida política y responsabilizo al señor gobernador de lo que le pase a mi vehículo, a mi salud y a toda mi familia. Es de no creer, cuando me secuestraron el auto, había miles de autos circulando, y solo se llevan el mió”, señaló.

“El objetivo de la marcha es que nos dejen laburar. Para el fútbol no hay pandemia y sí par a los comerciantes. Me hacen la causa a mí porque iba a la cabeza de la caravana. Me puse ahí porque tenía una bandera y un cartel en el que escribí ‘hasta el último día de mi vida tengo mis derechos ¡Viva la patria, carajo!”, contó.

“Yo les recuerdo que no se tienen que olvidar que el gobierno está para ayudar al pueblo y no para reprimir al pueblo. Si nos quejamos es porque no nos cierran los números. Los sueldos los pagaré hasta el día 20, si ellos nos cierran, yo no pago”, advirtió.

Sobre el recorrido de la caravana, Garbarino dijo que “nosotros íbamos en la movilización de a una o dos personas por auto, con barbijo, tocando bocina. Habíamos dicho que íbamos a ir por la Pellegrini a San Martín, de ahí a la Casa de Gobierno y luego regresábamos a la Gil. Cuando volvimos a San Martín y Gil estaba la policía. Dimos la vuelta en el ACA, de manera correcta, para retomar por San Martín. No sé, pensaron que íbamos a seguir por toda la San Martín, supongo que deben haber pensado que íbamos a huir, pero solo estábamos haciendo el recorrido que habíamos acordado antes”, indicó.

“La consigna era pedir laburar, manifestar disconformidad con lo que está sucediendo, porque todos tenemos empleados, comercios y apremios económicos. Cuando volvemos a Casa de gobierno, llamaron urgente a la policía y nos interceptan en Urquiza y San Martín. Me piden el documento y me dicen que me van a sacar la camioneta. Yo le dijo ‘te muestro los documentos pero no no te los doy’. Ante esa situación, propongo cantar el himno y les digo ‘ustedes están haciendo más líos que nosotros, miren lo que han provocado, que todas las personas salgan de los autos’”, aseguró que le dijo a la Policía.

“Después del himno viene un señor que me dice que estoy liberada pero me va a llegar una causa, que es la de hoy a la tarde, por violar el 205, que es contra las personas y nada que ver con el auto”, finalizó.

