La medida comienza a regir desde las cero horas de este viernes y se extenderá hasta el 26 de octubre. Se prohíben los encuentros sociales y familiares -con excepción del día domingo, por el Día de la Madre- se restringe la circulación solo para «situaciones necesarias», pero no se suspenden las actividades económicas. Los tres poderes del Estado Provincial, la Municipalidad de Santa Rosa y el Banco de La Pampa solo prestarán servicios mínimos. Además, se suspenden las clases presenciales.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció este jueves que la capital pampeana pasa de Fase 5 a Fase 2 como consecuencia de un crecimiento exponencial de los casos positivos de coronavirus.

La novedad la dio a conocer mediante una conferencia de prensa en la que está acompañado por el vicegobernador Mariano Fernández y el ministro de Salud, Mario Kohan.

«No es tan grande el esfuerzo que estamos pidiendo», dijo el mandatario pampeano y puso como ejemplo la situación sanitaria recuperada en otros localidades, con picos de contagios, con la implementación de la Fase 2.

«En estos diez días vamos a cortar la cadena de contagios y vamos a bajar la cantidad de positivos. Si hacemos la proyeccion tendríamos que estar teniendo 500 personas para asisitr. Esto significa incorporar mayor cantidad de personal para llegar a todos los aislados. Tenemos 2.803 personas aisladas en Santa Rosa, que requiere de toda una logística. En estos 10 dias tenemos un gran desafío», sostuvo Ziliotto.

«Se trata de un aislamiento social voluntario con circulación mínima. Solo circular si es necesario. La administración pública provincial, los tres poderes, vamos a restringir al mínimo la atención», anuncio. Y destacó que la misma medida tomará la Municipalidad de Santa Rosa y el Banco de La Pampa, entre otras instituciones.

En relación al BLP, el gobernador precisó que «solo va a atender en su casa central para recibir depósitos de empresas. La banca individual va estar circunscripta a los cajeros automáticos y a la banca electrónica».

Luego dijo que «el Hospital Lucio Molas, el Evita y los centros de salud van a atender las urgencias. Se suspenden las cirugías y los consultorios externos».

Ziliotto aclaró que no están prohibida la circulación entre localidades, pero pidió que «cada uno sea responsable». Acto seguido anunció que se suspenden las clases presenciales hasta el lunes 26. «Hay 2.200 movimientos diarios referidos a la actividad escolar», precisó.

Y si bien aclaró que las actividades comerciales permanecen habilitadas, incluso entre ellas los gimnasios y prácticas deportivas al aire libre, advirtió: «es muy difícil tener que llegar a la decisión que se cierre un comercio y una fábrica, pero si lo tenemos que hacer, no nos va a temblar la mano».

«Si ayudamos entre todos, vamos a poder volver a Fase 5», se esperanzó. «Depende de que estemos bien, de que no retrocedamos…de que seamos una diferencia en el país depende de nosotros. No es una decisión del gobernador o de un gobierno, sino de la sociedad, de cómo nos cuidamos entre todos», resaltó.

Ziliotto le habló luego a los jóevenes. «Tenemos que decirle a la juventud, entre todos, que entiendan. Responsabilidad social, un pacto ciudadano que nosotros tenemos que llevar adelante. Vamos a salir adelante todos juntos».

Ante una pregunta de El Diario, el gobernador Ziliotto dijo que «el aislamiento se justifica porque hay casi 6.000 personas que están aisladas» y que «la Fase 2 nos va a permitir achicar la circulación».

«No propagar el virus. Focalizar y detectar para aislar. Si está en su casa, lo vamos a encontrar antes», destacó en relación a las medidas preventivas.

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador Ziliotto citó la ordenanza que se aprobó este jueves en Santa Rosa para los espacios abiertos en la gastronomía. «También en Pico van a propiciar los espacios en la vía publica, para tener la mayor cantidad de actividades al aire libre. No importa cortar una calle para propiciar un espacio abierto para actividades. Estamos viendo de qué manera y de acuerdo a las enseñanzas, cómo vamos encontrando herramientas para favorecer las actividades económicas haciéndolas más seguras y con menos posibilidad de contagiarnos», subrayó.

En relación al festejo del Día de la Madre, el gobernador precisó. «Los horarios para el domingo se mantienen con la posibilidad de hacer encuentros sociales de 10 a 18 horas, lo que no incluye el viaje. La circulación no la prohibimos, pero pedimos que no se haga».

Ziliotto también fue consultado por las protestas que piden «libre circulación» en los límites provinciales. «Tengo un gran respeto por todas las movilizaciones. Cada uno sabrá cómo encuadra nuestra actitud, si estamos coartando libertades o promoviendo la vida. Estamos propiciando para el 17 una movilización virtual. Estamos pidiendo que no haya ninguna manifestación física porque no suma. Todo el que haga actividades esenciales ingresan a La Pampa sin restricciones. Lo único que pedimos es trazabilidad. Hoy no tenemos circulación comunitaria pero alrededor de la provincia sí», contestó.

Y amplió: «hay un bien supremo que es la salud. Hay actividades que provocan riesgos. A los medios nacionales no les interesan las provincias. No tenemos todos el mismo estatus sanitario. He visto propuestas de ciudadanos pampeanos que piden que se hagan protocolos para que ingresen familias de otras provincias con un PCR negativo por cada familia. Pero eso no sirve. Son riesgos que no vamos a correr porque está en riesgo la salud de todos los pampeanos. Los entiendo. Quieren llegar a tener una libertad plena, pero yo tengo la obligación de atender a todos los pampeanos. Y esto lo hemos construido con el esfuerzo de muchos. Siempre estamos buscando alternativas para que haya mayor esparcimiento. No somos un grupo de dementes que estamos gobernador la provincia para encerrar la gente».

El gobernador también se refirió a la situación del transporte. «Hoy está sujeto a personal esencial y a los protocolos. Hay que acompañar y coordinar distintos protocolos. No tenemos fecha para que el transporte interprovincial ingrese a la provincia. Dependerá de la situación epidemiológica».

En relación al aislamiento de los contactos estrechos y a los contactos de estos últimos, Ziliotto sostuvo: «Los 14 días son una incomodidad. Hoy 6.000 pampeanos están bancando que muchísimos trabajen. Estamos trabajando en el tema del comercio para encontrar una solución de ver cómo hay un paliativo o no se perjudica. Por ahí tenemos que aislar personas que no tiene el sustento diario. Hacemos una apoyatura cuando hay casos de que el sostén de la familia tiene que quedarse 14 dias aislado. Le hacemos llegar el sustento».

También tuvo algunas palabras para con la oposición en la provincia. «Hemos tenido un gran acompañamiento de la oposición. Todas las medidas que se toman han tenido el respaldo institucional en la Cámara de Diputados».

Acto seguido circunscribió el tema a nivel nacional. «Yo planteo que es una cuestión política contra el presidente. En CABA (las protestas) son contra el presidente y no contra Larreta. Hay una intención de culpar al gobierno nacional», volvió a criticar.

Y completó: «ningún país que no hizo cuarentena se salvó económicamente. Hoy estamos viendo los efectos del verano europeo. Por eso tenemos miedo al traslado de personas de zonas de circulación comunitaria. Tenemos una evolución que es bastante errática».

En el final de la rueda de prensa, Ziliotto se refirió a las finanzas provinciales. «El pasado mes volvimos a caer. En coparticipación nacional estamos por debajo, por eso hemos tenido que recurrir a las reservas. Nosotros tenemos la posibilidad de invertir sin mirar si tenemos o no los recursos. Vamos camino a un ejercicio de quebranto, por eso hemos pedido que nos habiliten cambiar el financiamiento. Voy a tratar de terminar mi mandato con las mismas reservas que dejó Carlos Verna. Es mi compromiso, porque las reservas son para épocas anticíclicas», concluyó.