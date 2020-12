«Solicitamos el regreso a las aulas para recuperar y garantizar este derecho primordial de nuestra primera infancia», expresaron a través de un comunicado.

Con música alegre, aplausos, bailes y coreografías grupales, propietarios y directivos de los jardines junto a sus trabajadores y trabajadoras reiteraron su pedido por defender el derecho a la educación de los más chicos a través de la vuelta a las salitas. Se trata de un pedido que data de mediados de año, cuando los efectos de la pandemia y sus medidas restrictivas comenzaron a agravarse en términos económicos.

Marianela, integrante de uno de los jardines santarroseños, dijo que «los jardines de infantes, los nenes y las familias necesitamos volver» y comentó que «hemos tenido reuniones todo el año con las autoridades del Ministerio de Educación expresando nuestro reclamo, nuestra necesidad. Y se nos ha escuchado, pero al día de la fecha estamos sin respuestas formales».

Inscripciones.

De acuerdo al relato de la maestra jardinera, por la imposibilidad de reabrir las puertas y la «incertidumbre» de no saber en qué momento se autorizará el decreto con el protocolo sanitario de funcionamiento de la actividad ven peligrar no sólo los puestos de trabajo sino también el progreso educativo de cientos de niños y niñas.

«Uno de los problemas que tenemos es que no podemos inscribir a los chicos para el año que viene porque no sabemos qué va a pasar, y eso es algo que nos preocupa mucho, nosotros necesitamos tener respuestas para darles a las familias, que con seguridad podamos volver en el 2021», manifestó.

Se trata de uno de los puntos más importantes que los propietarios de los jardines de toda la provincia elevaron días atrás a la Dirección de Educación de Gestión Privada, que ayer respondió a través de una carta que «este Ministerio nunca intervino y no lo hará en esta oportunidad, en lo que respecta a procesos de inscripción, matriculación, horarios de ingreso y egreso de niños y niñas, designación del personal, autonomía de la que gozan las Instituciones de Gestión Privada».

Ayer a conocer que el Ministerio de Educación les garantizó a las instituciones en cuestión los aportes económicos no reintegrables para los meses de enero y febrero, algo que no logró dejar tranquilos a los propietarios. «La ayuda tiene que ver con el pago a los empleados, pero nosotros con eso no nos podemos sostener», respondieron los reclamantes, para recordar que «somos los únicos que no estamos subvencionados por el Estado y que dependemos al cien por cien de las familias, que muchas nos ayudaron pero otras no pudieron y es entendible».

