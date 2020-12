El Salón Sur, donde el fin de semana hubo un encuentro con baile y trencito incluido, fue clausurado este miércoles por los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, a partir de las posibles infracciones a los protocolos que regulan la actividad en el marco de la pandemia por coronavirus.

El caso fue revelado por un medio capitalino. Todo quedó reflejado en un video y desató la bronca de los artistas que tienen prohibido actuar en lugares cerrados. El fiscal Máximo Paulucci ya había iniciado una causa judicial.

La cantante Ana Paola Melotti fue quien difundió el video de lo ocurrdio el sábado a la noche en el denominado Salón Sur de esta ciudad. Allí se puede ver claramente un baile -con «trencito» incluído- en el espectáculo de Fernando Pereyra, quien además arengaba a su público.

Melotti lo subió a las redes sociales y además realizó un vivo de Facebook relatando su situación. “Estoy dolida, mal por lo que pasó. La estamos pasando mal”, dijo, con lágrimas, posteriormente ante una consulta de este diario. Aseguró que “en Cultura y la Municipalidad nos ningunean”. La cantante relató la grave situación económica que atraviesa. “No tengo nada que perder. Menos mi libertad”, indicó.

“Ha solistas que somos gente que canta en lugares cerrados. Hacemos cosas más tranquilas que no es el folklore, la pachanga. Esto nos pone en peligro a todos. Van a volver a cerrar todo”, señaló. “Queremos volver a trabajar, para abrir mis clases de canto. Y que pueda salir a trabar. Quiero salir a trabajar”, reclamó.

“Es muy triste esto. Me pegan a mí por publicar un video y no al Salón Sur”, desafió. Y explicó que en un restaurante donde actuó se cumplía el protocolo, utilizando cuatro lugares en mesas para diez, pero que ahora no está habilitado para espectáculos.

Mientras tanto, este miércoles se conoció que el fiscal Máximo Paulucci le inició una causa por violación del Artículo 205 del Código Procesal Penal a Marcelo Pinciaroli quién tiene actualmente la explotación comercial de Salón Sur.

Fuente:El Diario