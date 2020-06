Son 81 personas, todas mayores de edad e incluido el dueño del local. En medio de la pandemia, estaban realizando una fiesta en la Avenida Perón.

La Justicia provincial comenzará a citar a partir de este martes a las 81 personas imputadas por haber participado durante la madrugada del domingo en una fiesta clandestina en un local de la Avenida Perón.

La fiscala Leticia Pordomingo está a la espera que desde la Seccional Sexta le remitan el sumario. «Seguramente lo harán mañana. A partir de ahí, hay que ver qué otras diligencias restarían y empezar a convocar a las personas», dijo la funcionaria a El Diario.

De todas maneras, Pordomingo dijo que todavía no tiene «mayor información de cómo se organizó todo». «Si alguien presta declaración puede surgir más información. Ayer (por el domingo) no se tomaron declaraciones porque están todos notificados como imputados y para prestar declaración tienen que estar asistidos por un abogado», aseguró.

Las imputaciones son por la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal. «En relacion a cada uno, en base a los antecedentes y demás, se determinará cómo avanza la causa. En el Código también hay previstas varias salidas alternativas y pueden ser alcanzados por algunas de ellas, eso dependerá también de cada uno», dijo la fiscala.

Según la información recabada por la Policía en el lugar, todos los participantes eran personas mayores de edad. «Hay que ver en qué parte estaban y ver si en el lugar estaba funcionando algo específico. Es un lugar que tiene como diferentes instalaciones, hay atrás y arriba. Si después queda clausurado, dependerá de las actuaciones que se giren al municipio», añadió Pordomingo.

A su vez, dijo que en su caso no tuvo intervenciones previas. Fue a partir de una consulta sobre testimonios de vecinos que aseguran que no era la primera vez que ese tipo de fiestas se hacían en ese lugar. «Si los vecinos han llamado alguna otra vez al 101 tiene que haber quedado el registro. Por lo menos a mí, no me pusieron en conocimiento», advirtió.

Fuente: El Diario