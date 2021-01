El siniestro ocurrió cerca de las 15.30 del domingo, cuando la mujer que conducía el vehículo, quien viajaba sola, perdió el control al salir de la rotonda e impactó contra un pino.

El auto viajaba en dirección a Toay y luego del impacto hizo un trompo y quedó a centímetros de golpear la garita del servicio de transporte interurbano. El choque podría haber sido más dramático si esto hubiera ocurrido puesto que en el interior de la misma estaba sentada otra mujer que esperaba el micro.

Cuando este diario llegó al lugar, una ambulancia ya había trasladado a la conductora y la Policía trataba de consolar a la usuaria del servicio de micros, que lloraba presa de una crisis de nervios no solo porque salvó su vida de milagro, sino porque fue la primera testigo en ver el estado del auto y de su ocupante instantes después del choque.

La propia mujer entre sollozos narró a uno de los efectivos que trabajaba en el lugar que el auto venía a alta velocidad al momento del impacto. Eso era fácilmente corroborable con solo ver el estado en que quedó el frente del Megane, que perdió el alternador, el paragolpes, el conversor del aire acondicionado, la óptima completa del lado derecho (fue a parar a la colectora). El motor quedó arrancado de cuajo aunque no se separó de la carrocería.

Uno de los uniformados aseguró que la conductora no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que por ese motivo golpeó con fuerza su cabeza contra la parte derecha del parabrisas, al que rompió. El único airbag que estalló fue el ubicado del lado del acompañante.

Antes de que arribara la ambulancia, la mujer, visiblemente golpeada y dolorida pero conciente, pudo hablar brevemente con los efectivos policiales.

Vale recordar que desde el miércoles en ese sector de la Perón la máxima permitida será de 60 km por hora ya que se unificaron las velocidades entre Santa Rosa y Toay.

Fuente: La Arena