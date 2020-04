Un hombre dio a conocer que efectivos policiales lo maltrataron cuando fue detenido ayer por violar la cuarentena.

Este domingo a las 16 horas tres personas fueron detenidas por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la avenida San Martín de Santa Rosa.

En una camioneta estacionada junto a la puerta de acceso a una vivienda, dos hombres y una mujer conversaban cuando llegó la policía

Fueron detenidos inmediatamente por no respetar la cuarentena: “no cuestiono que nos detengan por eso, lo que no tienen derecho a cagarnos a palos como lo hicieron”, relató.

El hombre dijo que “cuando llegaron, me pusieron las esposas, para cerrarlas me golpearon la cabeza contra la pared y ahí apretaron para que me lastimara”.

“En un momento me tiran al piso, me apoyan el pié con fuerza, y todo sin ningún sentido porque nadie se resistió. Te violentan porque parece que les gusta”, añadió.

El hombre dijo que “el efectivo que me detuvo se sacó la identificación cuando le pedí que me dijera su nombre y me explicara por qué me estaba golpeando. Tengo marcas en la espalda, la pierna, el pie, las manos, la cabeza y en un hombro”, mostró.

“Nos largaron a las 2 o 3 horas todo golpeados. Cuando les preguntaba por qué lo habían hecho, se quedaban callados. Te da una bronca bárbara que hagan eso. Yo estaba en la vereda de mi casa y justo pasaron dos amigos. Entiendo lo de la cuarentena, pero no sé por qué te tienen que cagar a palos”, finalizó.

En los últimos días se produjeron varias denuncias públicas por apremios policiales. Las autoridades provinciales no tomaron ninguna determinación porque decidieron esperar las actuaciones del ministerio Público Fiscal.

Varias organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron que cesen los apremios y que nos e utiliza la cuarentena como aval para el maltratado policial.

Fuente: El Diario