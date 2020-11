Payadores, músicos, locutores, cantantes, bailarines y organizadores de eventos participaron este domingo de la actividad cultural de protesta para que el gobierno provincial establezca un protocolo para la vuelta de los espectáculos al aire libre o en salones de grandes superficies de la provincia.

“Queremos trabajar, que nos habiliten a los artistas que estamos hace nueve meses parados. Así como se buscó un protocolo para un bar, para un restaurante, para el turismo, nos preguntamos ‘cómo no pensaron en los artistas?”, señaló el bailarín Oscar Llanos.

“No pedimos solamente un cantante en un bar, yo soy bailarín y trabajo desde el evento, y hay mucha gente que trabaja ahí, el sonidista, el que vende choripanes, el de la cantina, el que cobra la entrada”, enumeró.

“Yo ni siquiera puedo bailar para un público, no se entienden los protocolos. No somos antiperonistas ni estamos criticando al gobierno por ser oposición. Es muy doloroso escuchar a un colega que vende las botas, que vende la guitarra para sobrevivir”, indicó.

“Necesitamos poder hacer un evento, poder cantar, poder bailar, somos muchos los artistas independientes que llevamos nueve meses sin trabajar. Presentamos un proyecto y un protocolo a Cultura de la Provincia, que nos atendieron de la puerta y la elevaron al gobernador, pero no tuvimos ninguna respuesta”, se quejó.

Llanos contó que “desde el municipio nos atendió el señor Ibaceta (director de Cultura) y nos contó que ellos también habían presentado muchos protocolos, pero no se a quien le toca pensar el protocolo. Hay que buscarle la vuelta”, pidió.

Por último aclaró que “necesitamos que el protocolo que hagan sea rentable, porque mañana te pueden decir habilitamos un salón como El Fortín con 100 personas y eso no sirve de nada. A mí me conviene venir a pasar la gorra a la plaza pero hoy no se puede ni siquiera eso”, finalizó Oscar Llanos.

Fuente:EL Diario