El intendente interino de Santa Isabel, Guillermo Farana, promulgó las dos primeras ordenanzas emitidas por el Concejo Deliberante, en el actual período. La más importante es que retrotrae los haberes del intendente, funcionarios y ediles. La restante otorga una bonificación a empleados municipales que realizan tareas con riesgo sanitario.

La noticia no es menor. Es que quien conduce hoy el Ejecutivo, en forma provisoria por 60 días, fue uno de los autores de ambas medidas. También uno de los concejales disidentes con la intendenta Paturlanne por haber tomado ésa medida de forma unilateral y sin el soporte legal de la correspondiente ordenanza, que fue uno de los motivos de la suspensión de la jefa comunal.

Haberes ilegales.

La ordenanza 1 de 2020 ordenaba a la intendenta Marta Paturlanne a retrotraer a noviembre de 2019 los haberes de ella, sus funcionarios y los integrantes del Concejo Deliberante. ¿Qué había pasado? La jefa comunal, por propia decisión, sin pedir autorización al cuerpo deliberativo estableció de hecho un importante aumento.

Posteriormente los ediles aprobaron esa ordenanza porque le endilgaban a Paturlanne de «parece ignorar la delicada situación» que tiene la comuna. Asimismo argumentaron que «lo procedente hubiera sido convocar a sesión extraordinaria para fijar haberes». Y remataron con que entendían que ese comportamiento configuraba un «exceso de facultades».

No obstante, la mandataria comunal procedió a vetar esa ordenanza y la devolvió al Concejo. Su argumento fue que en el municipio no habían hallado la ordenanza en donde la anterior gestión había llevado adelante lo que a ella le exigían.

Sin embargo, la norma fue reafirmada por el Concejo el 2 de junio. Por la misma no solo le ordenaron a Paturlanne con retrotraer los haberes, sino que también le adelantaron que si incumplía con ésa acción podrían habilitar el procedimiento de conformación de una Comisión Investigadora y una posible suspensión, como finalmente ocurrió.

La promulgación.

Una de las quejas que el Concejo le hizo a Paturlanne fue que no había promulgado una sola de las 19 ordenanzas que habían generado. Ahora, el provisorio ocupante del sillón municipal, avanzó con la promulgación de las dos primeras ordenanzas.

La número 1 ordena «retrotraer el sueldo de intendente, funcionarios y las dietas de los concejales, al mes de noviembre de 2019. Excepto los aumentos de carácter general decretados para empleados municipales permanentes y contratados».

Farana hizo lo propio con la ordenanza 2. En este caso los ediles habían aprobado una bonificación del 10% para los empleados municipales que se encargan de las tareas de recolección de residuos y del atmosférico.

fuente:La arena