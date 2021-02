El Concejo Deliberante de Santa Isabel sesionará el jueves 25 de febrero. Hay un voluminoso informe presentado en una sesión extraordinaria celebrada el 2 de febrero, y elementos documentales de la evolución económica de la gestión. Allí los ediles decidirán si avanzan o no a otra etapa que podría llegar hasta la destitución de Marta Paturlanne.

Este diario accedió ayer al texto del informe que la Comisión Investigadora, integrada por los ediles Bernardo Ocejo (Cambiemos), María Elisabet Cabral e Iván Morales Rodríguez (ambos del PJ), entregó días atrás al Concejo Deliberante. También los concejales tienen en sus manos datos de los movimientos económicos y financieros de la comuna.

Hay que recordar que a mediados de noviembre el Concejo Deliberante había suspendido a la intendenta Paturlanne por 60 días. Sin embargo, a fines de diciembre, a través de un recurso de amparo, la Justicia la restituyó en su cargo.

El informe.

Las conclusiones de la tarea de la investigación a la gestión municipal derivan en una fuerte imputación. «Evidentemente, la señora Marta Paturlanne no ha cumplido acabadamente con los deberes y obligaciones a su cargo, por lo que corresponde al CD acusarla de la totalidad de los hechos enumerados en el presente informe y por los cuales se la imputa», expresaron.

También aluden que actúan en cumplimiento de los deberes, atribuciones y obligaciones tanto de la jefa comunal como la de los ediles. «Caso contrario, quienes tenemos a nuestro cargo la trascendente función de contralor, estaríamos incursos en similares responsabilidades que las omitidas por la señora intendenta, incurriendo los concejales en incumplimiento de las funciones de nuestro cargo», entendieron.

Las acusaciones.

El informe es extenso, está compuesto de 25 fojas. Entre «las irregularidades detectadas» están la omisión de presentar los balances mensuales y rendiciones de cuentas desde que asumió, que establece la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo de no presentar el Presupuesto General del ejercicio 2020. En tanto indicaron que la Ordenanza Tarifaria fue presentada fuera de tiempo y que fue aprobada por el CD, aunque «no fue aplicada en su integralidad».

Otro punto irregular fue que Paturlanne no contestó los numerosos pedidos de informes que le hizo el Concejo. Estos tenían que ver con los aumentos salariales, nombramientos, contrataciones. Pero, además, sobre el estado financiero y fiscal de la comuna.

Otro ítem de la acusación tiene que ver con el incumplimiento de las ordenanzas aprobadas por el Concejo. Una corresponde a la disposición de «retrotraer los haberes a noviembre de 2019», la que fue vetada por Paturlanne y luego confirmada por el CD. También el cuerpo deliberativo había ordenado un incremento de salario para trabajadores esenciales que fue totalmente obviada.

De acuerdo al documento de la Comisión, Paturlanne desoyó una ordenanza, dictada al inicio de la pandemia, de la creación de un Comité de Crisis donde estuvieran representado todos los sectores, y que no solo desoyó sino que tres meses después armó su propio Comité con solo funcionarios municipales. Otra disposición del cuerpo deliberativo fue la creación del Juzgado de Faltas «nunca cumplida». Entre otras.

Irregularidades económicas.

El informe asegura que Paturlanne hizo designaciones en forma unilateral ya que nunca presentó el Organigrama y la Planta de personal municipal. Tampoco informó sobre contrataciones a personas, algunas a través de una resolución que en su texto curiosamente denomina «ordenanza». Todo esto «impidiendo su control por parte del órgano deliberativo», se quejaron.

En la amplia lista de imputaciones, la Comisión denunció que Paturlanne hizo otras omisiones a sus deberes y obligaciones. Una tiene que ver con la falta de un Inventario de Bienes municipales, y otra, la presentación ante el Concejo Deliberante de su declaración jurada patrimonial.

Alquiler de campaña.

Una de las acusaciones asegura que Paturlanne, usó su poder y su falta de información pública, para abonar 80 mil pesos que debía a un vecino que le alquiló su local de campaña. Asimismo revelaron que la jefa comunal le pagó 462.880 pesos a la abogada Carina Salvay, aunque el CD «desconoce la existencia de un contrato». Mientras que también objetaron el pago de 160 mil pesos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Francisco Marull, quien «tiene dedicación exclusiva (artículo 109 del Estatuto de ésa entidad educativa) lo que le impide cualquier tipo de contratación con el municipio».

La investigación afirma que hubo contrataciones sin especificar motivo que «exceden ampliamente el monto de compra directa». También que la estación de servicios municipal, que desde Mayo de 2020 gestiona la hermana de la intendenta, Silvia Ovin, «no ha presentado ningún balance».

Denuncias penales.

En el informe, el edil Bernardo Ocejo, quien fue el impulsor del proyecto investigativo, habló de las presentaciones ante la Justicia por este tema. «Dada nuestra obligación como funcionarios públicos, tenemos la obligación de denunciar ante la Justicia Penal, todo acto que en principio implique un delito. El que suscribe, junto a la concejala Bibiana Lujan García, por una parte, y el viceintendente Carlos Guillermo Farana, hemos dado cumplimiento formulando ante la Fiscalía de Victorica la correspondiente denuncia para que se investigue la responsabilidad de la señora intendenta», concluyó Ocejo.

Fuente:La Arena