Un policía de la provincia de Santa Fe disparó a quemarropa con un arma de fogeo a un joven de 19 años, quien está internado en el hospital Alejandro Gutiérrez en coma farmacológico y con pronóstico reservado. En la tarde del martes se leerá en la audiencia imputativa los cargos al policía que quedó detenido en prisión preventiva y que tenía tan sólo dos años de servicio dentro de la fuerza de seguridad.

De acuerdo a testigos, durante la madrugada del sábado los policías arribaron en patrullero al barrio Malvinas Argentina donde se encuentra la vivienda del joven con quien mantuvieron una discusión. Luego el policía le disparó en el pecho produciendo las heridas de gravedad. «Fue a una distancia de entre un metro y medio y dos, aunque esto es preliminar y está sujeto a análisis pericial», informó a El Destape el fiscal Horacio Pueyrredón.

Uno de los policías fue detenido por haber disparado, pero no descartan tomar la misma decisión con el otro agente de seguridad que arribó en el patrullero a la casa de la víctima. El joven de 19 años, identificado como Facundo V. es estudiante del 6º año del Colegio Industrial de Venado Tuerto y vive con su madre y sus tres hermanos menores de edad.

La causa que en un inicio es investigada por Pueyrredón pasará a manos del fiscal Eduardo Lagos, quien está a cargo de la fiscalía especializada en casos de violencia institucional cometidos por las fuerzas de seguridad y por funcionarios públicos. Hasta el momento, el policía detenido no declaró.

Otro hecho de violencia policial

El ataque policial contra el joven es otro caso de violencia institucional. El 25 de julio, Lucas Cabral de 22 años murió luego de ser atropellado en medio de una persecución policial iniciada luego de que lo vieran transitar en su motocicleta a altas horas de la noche en medio de la prohibición de circulación por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el coronavirus.

Lucas Cabral no tiene antecedentes policiales y no se vinculó a ningún hecho delictivo en la noche del 25 de julio. Su familia a acusa a la policía de haber provocado el accidente y sostiene que el único error que cometió el joven fue no frenar ante la policía.