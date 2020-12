Una mujer alquiló su quinta y le armaron una fiesta clandestina con 200 personas, en la localidad de Rincón, Santa Fe. El inmueble había sido señado un mes y medio antes. La mujer entregó la llave el sábado pasado el mediodía y tres horas después recibió una llamada que daba cuenta del desmadre que estaba ocurriendo en la propiedad.

“Es mi casa. Yo decidí alquilarla para 8 personas. Tiene 8 vasos, 8 sillas, 8 platos”, dijo a Cadena 3 Josefina, la propietaria. “Un vecino me llamó y me dijo que había unas 200 personas. Habían dejado los autos a unas 7 cuadras”, relató.

“Me dirigí hacia el lugar y ya en la ruta veía malones de personas. Cuando llegué estaba la Municipalidad y la Policía”, continuó.

Según la propietaria, los asistentes le regalaron una caja de sidra a cada uno de los vecinos para que no los denuncien. “El chico ya me llamó y me dijo que se va a hacer cargo de la multa”, aseveró.

Fuente: Cadena 3