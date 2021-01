Un reciente informe emanado del Ministerio de Salud reveló que los jóvenes fueron los que más tuvieron contacto con el virus. Si bien, ayer, solo hubo un solo caso positivo y 28 personas fueron dadas de alta, la situación de la pandemia sigue complicada. Hay 117 vecinos y vecinas cursando el estado viral y otros 220 aislados por ser contactos.

Pero lo más grave es en el curso de la pandemia catorce vecinos y vecinas perdieron la vida, de ellos tres entre lunes y martes: dos mujeres de 73 años y 77 años, y un hombre de 78 años. Además, en el hospital Jorge Ahuad hay ocho personas internadas en el área clínica.

Análisis de Salud.

La semana pasada, el área provincial de Salud emitió un informe sobre el comportamiento de la pandemia en 25 de Mayo, con corte el 4 de enero. «El Covid involucró a casi 900 personas. Mientras en los 3 niveles de estado -nacional, provincial y municipal- hay preocupación por el crecimiento de casos de coronavirus, en cierto sector de la ciudadanía se minimiza esa señal. Las interpretaciones son múltiples, pero las que se posicionan contrarias a las restricciones, apuntan a caprichos políticos. Sin embargo los fríos números son un cachetazo al escepticismo», aseguró el documento.

«El dato de la ‘bajada’ no es antojadizo, 869 es el número concreto de personas que Salud Pública tuvo que analizar para determinar si el virus ingresó a sus cuerpos o no. Se descartaron 357, pero se confirmaron 455 pacientes a los que el virus atacó con distinto grado de virulencia. La estadística inscribe en ese total, cuatro lamentables fallecimientos», agregó.

«Había expectativas en diciembre con el cambio de fase. Con alegría los veinticinqueños recibieron la noticia que se salía de ‘fase 2’ para pasar a ‘Fase 5, lo que auguraba cierta libertad para las fiestas de fin de año. A partir de ahí la consigna era ‘responsabilidad ciudadana’ para mantener el status epidemiológico. Pero no funcionó como se esperaba. Otra vez un dato duro deja de lado cualquier argumentación. Sólo durante los últimos 15 días, 25 de Mayo notificó 56 casos», continuó el parte.

Mayoría jóvenes.

El texto oficial hizo un análisis global en el que incluyó sexo y franjas etarias en los contagios. «Otro dato que se desprende del informe es que el 55% (250 pacientes) de los casos confirmados corresponden al sexo femenino. Si se analiza por edades, el mayor número de infectados se da en la franja de 30 a 39 años con 136 casos, mientras que una mirada más amplia refuerza la idea de que fue en los jóvenes donde más impacto tuvo el virus. Es que en un amplio segmento etario que va de los 10 a los 49 años, arrojan la cifra de 332 personas que padecieron coronavirus», confirmaron.

A pesar que el análisis tiene el corte el 4 de enero, en ésta semana la situación no varió significativamente. «En tanto que, de las personas más grandes en edad, desde los 70 a los 90 años, solo 28 se enfermaron de Covid. Pero se ‘hila más fino’ en esa franja se notará que mientras más añosas fueron las personas afectadas, menor fue el número de enfermos. El informe señala que hubo hasta el 4 de enero 18 pacientes con coronavirus cuya edad oscilaba entre los 70 y los 79 años. En los octogenarios el número es sensiblemente menor. Los enfermos entre 80 a 89 años fueron solo siete y de más de 90 solo tres», concluyó el informe.

Últimos días.

Desde el 4 de enero, fecha de corte de este documento oficial, la cosa empeoró. Hasta entonces, en casi un año de pandemia habían fallecido nueve personas, en los últimos días la cifra se elevó a 14, casi todos mayores de 65 años. También crecieron en ese lapso los contagiados: hubo 101.

Para tener un parámetro numérico, el 4 de enero había 113 personas contagiadas en 25 de Mayo y otras 342 estaban aisladas. El día siguiente, el 5, se constataron 40 casos. Y el 7, otras 31 personas dieron positivo llevando a 145 los positivos y 398 aislados. La escalada no aflojó el 9 (11 positivos) ni el 10 (18) donde se contabilizaron 148 personas con el virus.

Desde el Comité de Crisis, Salud, la municipalidad y la policía ven con preocupación esta escalada, en especial tras las fiestas. Unos y otros claman por la «responsabilidad ciudadana» en acciones preventivas como el uso de barbijos, mantener el distanciamiento social, y, especialmente que paren con las «juntadas ilegales».

