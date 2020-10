Tras cumplirse 10 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, una estatua en homenaje al ex mandatario que fue emplazada en la entrada del barrio Virgen de la Peña de Tartagal en Salta fue vandalizada y quedó destruida.

La figura del fallecido líder político en dorado y a tamaño real fue atacada este jueves. La estatua tiene marcas del ataque, no tiene lo dos dedos con al «V» de la victoria en alto, porque se los arrancaron. Y en el rostro, además, falta la nariz. No fue el primer acto contra el monumento que la organización Barrios de Pie quiso homenajear a Néstor Kirchner, horas después de su inauguración fue escrachado con un cartel que decía: «Tartagal no quiere más a los políticos chorros».

Según relata el portal Clarín, la estatua fue colocada por la organización social Barrios de Pie, pero sin autorización del Concejo Deliberante. Consultado por medios locales, el director de Prensa de la Municipalidad, Ricardo Cuellar, explicó que la iniciativa podría traer futuros problemas por haber sido tomada sin ser consultada en el recinto de esa localidad.