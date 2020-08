Con 51 años, Sabarots vivió un año difícil luego de que a principio del 2020 fuera diagnosticado de cáncer en el mediastino. El intendente contó que previo al primer tratamiento de quimio, sufrió una trombosis. Luego, cuando se dirigía hacía Buenos Aires para realizar la segunda sesión, su madre fallece; «no me pude despedir porque había empezado la cuarentena y en el medio tuve los ciclos de quimio» relató Sabarots.

Luego de afrontar varias sesiones de quimioterapia y la pérdida de su made, el actual intendente de Acha dio positivo para COVID-19. «Viaje a Buenos Aires y justo como protocolo después del tercer, cuarta quimio, te hacían el hisopado y en la última quimio me salta que tenia coronavirus. Yo no salia de mi departamento, estaba a 40 cuadras del Hospital y solo iba allí» contó Sabarots.

En cuanto a su experiencia con el coronavirus, el intendente confesó que su caso fue asintomático y que lo llevó «bastante bien» hasta que fue dado de alta.

En dialogó con Impacto Castex, el jefe comunal afirmó que se encuentra en una vivienda ubicada entre Santa Rosa y a Toay para seguir haciéndose los tratamientos médicos correspondientes y que todavía no ha regresado a General Acha.

Gestionar en medio de la pandemia

Pese a las complicaciones que sufrió su salud, el intendente Sabarots habló sobre como es gestionar desde lejos y en un contexto tan difícil como lo es el de la pandemia.

«El equipo de gente tiene muchas ganas de trabajar, con todo lo que ha pasado, con mi ausencia han trabajado muy bien» destacó Sabarots, quien además sostuvo que uno de los objetivos de gestión es llevar un mayor grado de normalidad institucional. «Aceptamos este desafío porque hubo muchas problemas institucionales, intervenciones en el colegio deliberante, conflictos entre el intendente y la vice, destituciones,hay toda una historia en Acha».

El jefe comunal también se refirió a la gestión en el Consejo Deliberante y al respecto reconoció, «estamos gestionando con una minoría en el Consejo Deliberante, ocho concejales de los cuales 3 son del Partido Justicialista, dos de Unión Vecinal, en nuestro espacio son 3, dos del Pro y uno del radicalismo. Hemos tenido comunes denominadores y hablando de cuales son las políticas publicas que vamos a llevar».

En la entrevista Sabarots resaltó que en el Consejo tienen un bloque consolidado, pese a que hay dos integrantes que pertenecen a las filas del PRO, «lo que la gente vio es que había un equipo consolidado para llevar todo lo que hicimos adelante y todo lo que falta hacer», dijo entusiasmado el jefe comunal que, aun con su ausencia, pudo demostrar que hay un buen equipo de trabajo en la municipalidad.

«Para el radicalismo hace falta una reunión puertas adentro»

Sabarots no se reservó en los comentarios expuso en el aire de la 99.9 los problemas que enfrenta el partido radical en la provincia y en el país. «En realidad el partido tiene sectores o colores, yo pertenecía a la línea azul de Torroba, pero me parece que se viene una etapa donde el radicalismo se debe dar un debate mucho más profundo en muchos aspectos y justamente este tema debe empezar a re discutirse. Hay que empezar a ver los múltiples denominadores que hay en el partido» explicó el intendente.

Tenemos que repensar también honestamente que vamos hacer y para donde vamos a ir, tiene un gran desafío el radicalismo y el de La Pampa Seguramente no es el momento para hacerlo porque estamos en un contexto sumamente difícil, pero yo creo que se tiene que dar indefectiblemente porque tenemos visiones distintas, peno sera un debate interesante, es lo que tiene que pasar en un partido político.

-¿Alguna parte del radicalismo se quiere despegar del macrismo?

«En principio nosotros tenemos que dar nuestra propia auto critica y debate interno, sabiendo la limitación que que somos un partido nacional que tenemos cierto margen de autonomía pero no toda, esa es la verdad, las alianzas locales sí, tenemos capacidad para resolverlas. Tenemos un poder territorial en La Pampa y un caudal de votos que es un piso histórico en el radicalismo, que tenemos que cubrirlo pero ademas incrementarlo. Pero la lógica tiene que ser otra para el radicalismo, y esa lógica es la ambición de ser poder, para lograrlo en esta provincia tenemos que ser un espacio los más amplio posibles y que no termine solo en una alianza con en el PRO. Y en muchos de los casos, revaluar si tenemos que ir juntos, por una cuestión de que hay comunes denominadores en cuestiones que tenemos que ver si coincidimos o no coincidimos.

-¿Te gustó la gestión del macrismo?

No y lo dije siempre. Yo me opuse desde que por decreto se iba designar a los integrantes de la Corte Suprema, desde ese momento para adelante también critiqué otras decisiones. Pensaba que el radicalismo iba a tener mucha más incidencia en la gestión del gobierno, y no la tuvo,y eso es más que una virtud del aliado es un riesgo nuestro.

El funcionario también se refirió a la marcha que hubo el lunes en todos los centros del país. «No me gusto lo de la marcha , yo creo que frente a un reclamo que puede ser de mucha gente disconforme y demás, que la política se suba y pretenda hacer un aprovechamiento político me parece por lo menos desatinado y desafortunado» disparó frente a algunos sectores que pertenecen a la alianza del radicalismo.

Sabarots fue preciso al remarcar las diferencias que tenía con quienes convocaron la marcha y expresó, «me parece que no es el momento, la gente está esperando otra cosa, sabemos que la situación angustia pero el gobierno decidSabarots: en los 4 años que fui diputada ió priorizar lo sanitario, después discutamos como vamos flexibilizando, pero protegiendo sobre todo a quienes no pueden padecer esta situación. Ir a una marcha sabiendo que puede ser un foco masivo de contagio, en las ciudades más importantes, me parece que estamos colaborando poco»

«Tenemos que tener mucha responsabilidad política, es un momento muy especial donde todos los que somos dirigentes tenemos que ser muy cautos y cuidados, en aquel momento estamos haciendo las cosas que hacemos, y acá va el rol del radicalismo, lo de la marcha de no haber ido es una decisión institucional» sostuvo el edil y continuó «el momento para discutir, para disentir, para eventualmente decir nuestro punto de vista lo podemos decir siempre porque no existen libertades limitadas, ahora subirnos a la ola como hizo algún sector, no estoy de acuerdo»

Radicalismo y panorama nacional

El periodístico Impacto Castex no perdió la oportunidad de preguntarle al intendente radical sobre la realidad nacional, al respecto el edil remarcó la responsabilidad política que deben tener los funcionarios y miro con buenos ojos la gestión de Larreta en CABA.

El edil habló sobre el trabajo que lleva adelante Nación, provincia y CABA en contener el brote de coronavirus. «Si vos me preguntas si estoy a favor de la reforma judicial es definitivamente no, ahora el momento para debatirlo es para los diputados y senadores, pero este no es el contexto de seguir agrietando los sectores, estamos ante una situación limite» advirtió el intendente.

Además del trabajo en conjunto, Sabarots reconoció la responsabilidad con que gobierna Rodriguez Larreta, «puntualmente dijo que no apoyaba la marcha, tiene la responsabilidad de gobernar y tienen el principal foco de contagio». Y agregó «yo a Larreta lo veo como un referente pero el radicalismo tendrá el suyo, no tengo dudas. Nosotros los radicales nos tenemos que ocupar de buscar a nuestros propios referentes» finalizó la entrevista el intendente, esperando que el partido radical, luego de la poca presencia en el gobierno macrista, pueda disputar el poder desde otro lugar.