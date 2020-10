Pero al pasar los días, el joven, que tiene 200 mil seguidores en las redes, inició la campaña para ganarse esa salida y en cuestión de días, alcanzó el objetivo. «Yo respondí un millón en joda, pensando que no pasaría, y me sorprendió porque empecé a ver un movimiento de sus redes que dije ‘tengo que cumplir la promesa'», comentó Malaspina, quien en un momento no quiso aceptar lo que se había pactado.

Pero después de tantas idas y vueltas, el encuentro se confirmó y antes de concretarse la conductora usó su cuenta de Twitter para hacer una aclaración: «Cita no es compromiso. Va a ser una cita muy especial. Espero que estés preparado».

La cita se pactó para las 21 y se transmitió en vivo por las redes del joven youtuber. Romina y Oscu llegaron juntos a la casa de su mánager, donde se iba a realizar el encuentro. Ambos bajaron del auto, se sacaron sus barbijos y se saludaron con un choque de codos.

«¿Viste que cumplí? Pensaste que no iba a venir», comentó Malaspina. En ese momento, comenzaron a caminar hasta llegar a un muelle que daba a un largo interno del barrio privado, donde estaba preparada una delicada mesa. Comieron sushi y tomaron vino, mientras entablaban una conversación para conocerse un poco más.

«Te conozco hace bastante de redes pero tengo preguntas para hacerte porque no consumo mucha televisión. Te conocí con la polémica del vestuario, pero después te googlée y vi lo de Gran Hermano y ahí dije ‘ah, me acuerdo’, le explicó Oscu.

Después de haber comido y charlado durante unos largos minutos, el joven, de 21 años, le propuso a la conductora otro atrapante desafío: si él se animaba a publicar su nuevo tema, ella tendría que formar parte de su videoclip. Romina aceptó, así que en ese preciso momento su mánager subió la canción a las redes sociales.

«Te hago una contraoferta. Cuando saque canciones mías, vos vas a participar en un video conmigo. Después vemos cómo: si haciendo música también o cantando», propuso Romina.

Luego de unas copas de vino, apareció un DJ, que comenzó a poner música para hacer más festiva la cita. En el parque de la casa, se encontraban amigos del youtuber y de la conductora del noticiero, quienes se pusieron a bailar para terminar la noche de la mejor manera.