. Los datos muestran que, tras un aumento de casos durante la semana pasada, se detuvo el crecimiento de casos y la curva empezó a cambiar su tendencia hacia un amesetamiento», argumentó Larreta.

No obstante, aceptó que la merma no es la necesaria: «El promedio diario de los últimos 7 días bajó de 2.600 a cerca de 2.400 casos. El R, que es la tasa de contagiosidad, ya se encuentra de nuevo por debajo de 1. Pasó de 1,07 a 0,97. La ocupación de camas de terapia intensiva del sistema público está en 77%. Evidencia un mínimo descenso que aún no alcanza porque hace falta que sea mucho más pronunciado».

Los datos del confinamiento

«Con las medidas tomadas hace una semana bajó la movilidad en la Ciudad lo que ayuda a reducir los contagios. Se registraron descensos en el uso de todos los medios de transporte: en los subtes, trenes y colectivos bajó un 30% la cantidad de pasajeros, al igual que en los vehículos particulares. Entró a la Ciudad un 35% menos de autos», detalló Horacio Rodríguez Larreta.