Tras presentar su renuncia, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral habló sobre cómo los medios de comunicación operaban y presionaban al Poder Judicial en algunos fallos y las consecuencias que recibían los funcionarios judiciales que no respondían a estas presiones. Además, explicó que su renuncia responde a que “así lo manda la Constitución, los jueces tienen que presentar su renuncia a los 75 años».

“Estoy hastiado de los últimos 4 años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos. Los medios dicen que me voy al borde del juicio político, lo cual es falso”, recriminó el juez en una entrevista con El Destape Radio y advirtió: “Y me voy a dedicar a demandar a esta gente».

El funcionario judicial ratificó el poder de extorsión que ciertos grupos de medios de comunicación, como el Grupo Clarín, tenían sobre ciertos fallos: “Ahora está saliendo a la luz, efectivamente funcionó como se está investigando. De alguna manera los que no se sumaban, tenían un tratamiento en los medios…”.