Diego Maradona murió en horas del mediodía del miércoles 25 de noviembre. Y, pasada la medianoche de ese mismo día, comenzó el velatorio para sus allegados en la Casa Rosada. Hasta allí fue Rocío Oliva, dispuesta a despedirse del hombre con el que había compartido seis años de su vida. Pero alguien, del círculo íntimo del astro, dio la orden de que no la dejaran pasar. ¿Quién tomó esa decisión? La panelista lo reveló en la edición de este jueves de Polémica en el bar.

Todo comenzó cuando María Fernanda Callejón, otra de las mujeres del ciclo que conduce Mariano Iúdica por América y amiga de Claudia Villafañe desde la época en que estaba en pareja con Guillermo Coppola, intentó explicarle a la joven qué era lo que ella sabía.

“Tengo algo para decirle a Rocío y ojalá esto aliviane su dolor: no pude ir al entierro por temas de tiempos, pero todos saben que soy muy amiga de Claudia y de las chicas. Yo quiero decírtelo porque ahí estaba Natalia Coppola (la hija de Guillermo) y te digo que no fue Claudia la que no te dejó entrar. Ella y Dalma habían dicho que sí, pero fueron las hermanas de Diego las que decidieron eso”, reveló la actriz.

Sin embargo, Roció salió al cruce y mantuvo su teoría. “Yo te acepto lo que me decís pero la verdad la saben los que estuvieron allí adentro de ese entorno. Me hablás de Natalia Coppola y no tiene nada que ver en el entorno de Diego, porque ¿cuándo fue la última vez que lo vio a Diego…?”. “Confío en Natalia porque es mi mejor amiga y sé lo que piensa Claudia de vos. Ella siempre te bancó… Claudia siempre te bancó”, insistió Callejón. “Yo hablé con las hermanas de Diego y ellas sabían que el último pedido de él era verme y jamás ellas se iban a oponer a eso. Sus hermanas, su misma sangre, entonces, yo me quedo con esa gente. Es más, una de ellas me pasó la dirección del velorio”, respondió Oliva.

En tanto, María Fernanda, un poco más seria, comentó: “Cuando vos estabas en la puerta, Claudia dijo exactamente eso: que vos entraras es lo que hubiera querido Diego”. “¿Y quién manejaba el velorio?”, quiso saber Rocío, que expresó: “Yo sé quién no me dejó entrar. Fueron Claudia y sus hijas. Tengo un mensaje de ellas en el que me dijeron que yo no iba a entrar.

No me quieran contar la historia porque yo la sé mejor que ustedes. Lo que yo te quiero decir es que Dalma y Gianinna no toman ninguna decisión si no consultan con su mamá”, argumentó. “Lo digo porque he vivido muchos años en ese ambiente”, agregó muy segura.

Por su parte, Mariano Iúdica y el resto de los integrantes de la mesa, quienes quisieron saber más detalles de ese sorprendente mensaje de Dalma y Gianinna. “El mensaje me lo mandaron ayer y les pedí que no me escriban más. Y decían que ellas dos tomaron la decisión (de que no entrara al velatorio), dejando a Claudia de lado. Yo tampoco mandaría al frente a mi mamá. Pero está claro que no fueron las hermanas de Diego las que se negaron”.

“Pero yo hablé con Claudia y con Nati y no me mienten. Me pidieron que te dijera que ellas no te negaron y que fueron las hermanas, para que encuentres alivio”, fue la extraña teoría de Callejón. A lo que Oliva, de manera tajante, le puso los puntos : “Te mintieron, porque fueron las propias hijas las que se hicieron cargo», disparó.

Mientras tanto, Luciana Salazar también salió en defensa de Claudia, pero Oliva también la enfrentó: “Vos si querés defendela, pero a mí no me vas a hacer cambiar de opinión”. Pero Luli intentó desligar a Villafañe de las decisiones de su hija al afirmar: “Para mí, Claudia no fue”.

Fuente: Infobae