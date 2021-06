Tras el escándalo previo a su debut en La Academia de Showmatch, Rocío Marengo logró asentarse en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. A pesar del buen momento que atraviesa, la modelo recordó con duras palabras su paso por la primera temporada de MasterChef Celebrity: «Después de MasterChef me sentí recién salida de una relación tóxica. Terminé lastimada y con la autoestima baja«. La ex participante del programa más visto de la televisión argentina apuntó directamente contra la producción y los jueces.

En diálogo con Marcela Coronel por Mientras tanto (Mucha Radio), Rocío Marengo habló de su presente en La Academia de Showmatch y también de su conflictivo paso por la versión argentina de MasterChef Celebrity, a la que la actriz llegaba luego de ser subcampeona de la edición chilena. «Mi mamá no miraba MasterChef para no verme sufrir. Ahora vio como 20 veces el video de mi imitación de Raffaella Carrá en Showmatch», comenzó revelando Marengo sobre su elogiada imitación en la más reciente gala de La Academia.

«Después de MasterChef me sentí recién salida de una relación tóxica. Terminé lastimada y con la autoestima baja«, continuó la modelo criticando al popular certamen gastronómico, del que se fue bastante enojada con la producción. Ya en diversas entrevistas Marengo había disparado contra MasterChef Celebrity y su producción pero sorprendió la dureza de sus palabras. «En tele no se vio toda la presión que me metían y todo lo que me decían para que llorara», sumó la actriz que también había asegurado que sus participaciones fueron editadas para hacerla quedar mal.

Por otra parte, Rocío Marengo también habló de su relación con Eduardo Fort, hermano del fallecido Ricardo Fort. «Soy súper independiente. Con Eduardo estoy apostando a la convivencia por primera vez en mi vida«, aseguró la participante de La Academia. En una entrevista reciente, Marengo reveló que tenía muchas ganas de casarse. La actriz y modelo lleva seis años en pareja con el empresario de los chocolates, suele mostrarse muy enamorada y también asegurar que tiene una excelente relación con toda la familia, incluidos Felipe y Marta, los hijos de Ricardo.

