La policía investiga una «pista interna» en el robo de cien mil pesos en la cooperativa de servicios públicos de Rolón, dijeron voceros oficiales a este diario. Agregaron que no descartan que el ingreso en horas de la madrugada al edificio haya tenido otros fines y se toparon con un monto de dinero que no debía estar en ese lugar.

Mientras tanto, Bruno Rodríguez, titular de la entidad, asumió la responsabilidad por haber dejado fuera de las cajas fuertes la suma sustraída y se negó a elaborar hipótesis. «Hemos aportado todos los datos y la información posible a los investigadores y ellos están trabajando», dijo.

Durante la madrugada del pasado miércoles 8 de julio, uno o más desconocidos ingresaron a la sede de la entidad y tras dejar varios lugares revueltos se llevaron cien mil pesos en efectivo, algunos cheques y una suma de «cambio» no establecida que estaba en la caja y había quedado para «cambio». Sin embargo ni siquiera intentaron acceder a las dos cajas de seguridad que la entidad tiene en el lugar y que contenían, dijo el presidente, una suma de alrededor de medio millón de pesos.

El dirigente relató que en la noche del martes, y luego de una reunión de consejo de administración, guardó la recaudación del «Pampa Pagos» que funciona en la entidad y no se percató que estaba la suma sustraída, «tal vez porque estaba en billetes de mil pesos y no hacía mucho bulto no la vi», indicó y agregó: «Quedó encima de mi escritorio, envuelta y mezclada con otros papeles.

Dijo que es la metodología habitual, los administrativos dejan el dinero y los detalles y el presidente los guarda en las cajas. «Lo hago personalmente porque los dos chicos que trabajan en administración son nuevos, todavía no tienen acceso a las llaves».

La recaudación de la cooperativa es depositada en forma periódica en sede bancaria de la localidad vecina de Macachín ya que la localidad carece de ese servicio. Tampoco tiene la entidad alarmas ni sistemas de vigilancia por video. «Nunca pasó nada, nunca nadie intentó entrar», indicaron.

Los trabajadores administrativos, al llegar en la mañana del 8, verificaron el desorden y hallaron un vidrio roto en el sector del galpón aledaño, comunicado con el resto de la sede «por una puerta que siempre está abierta para que los trabajadores puedan acceder al baño y la cocina», describió.

Hecha la denuncia, junto al personal policial de investigaciones hallaron otros indicios que evalúa la fuerza del orden. «No quiero hacer hipótesis, todas las preguntas y los datos que logramos establecer junto a los demás directivos y el personal se los dimos ya a la policía», dijo Rodríguez, aunque no pudo evitar mencionar que lo sucedido «es muy sospechoso, raro por la forma en que entraron y por lo que hicieron».

La investigación

Según confiaron anoche a esta redacción fuentes de la investigación, los indicios apuntan a que alguien de mucho conocimiento del lugar pudo haber sido el autor principal y además prácticamente han descartado algún robo de inexpertos.

Los vidrios de la banderola del galpón cooperativo cayeron hacia afuera y no hacia el interior como es lógico cuando se rompe desde el exterior. Además, debieron remover con alguna herramienta específica una pieza «pegada por el óxido», revelaron, ya que nunca se abren.

Contaron que la ventana exterior que da a la parte posterior, una vía «lógica» de ingreso estaba perfectamente cerrada «e incluso tenía algunas telarañas» que indican que no fue abierta en mucho tiempo. También hallaron entre las herramientas un elemento con restos de pintura que podría coincidir con la misma que lleva la puerta que fue forzada, lo que es motivo de análisis ya que podrían haber sido utilizada para «barretear» esa puerta.

La fuente afirmó que analizan esos elementos y también las declaraciones y datos aportados por personal y directivos de la cooperativa en torno a la relación con eventuales conflictos internos. Sospechan que el ingreso pudo tener algún otro fin y que, por coincidencia, hallaron un dinero a la mano y lo llevaron.

