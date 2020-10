El director de El Destape, Roberto Navarro, aseguró que desde Juntos por el Cambio lo quieren meter preso por opinar y publicar información contraria a sus intereses y a los de los grupos de poder concentrados. Tras la denuncia contra él, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, formulada por diputados opositores entre los que están Waldo Wolff y Fernando Iglesias, Navarro anunció que pedirá el juicio político de todos ellos porque quieren «encarcelar periodistas» y apuntó contra Marcos Peña, exjefe de Gabinete, como «el monje negro» detrás de la arremetida cambiemita.

En diálogo con C5N, Navarro aseguró que alguien del ala blanda de Cambiemos le dijo que lo «quieren meter preso, eso quieren hacer» y que «atrás de esto, al igual que de todos los reportajes que está haciendo Mauricio Macri, está otra vez ese monje negro de Marcos Peña». Sobre el exfuncionario macrista, sumó: «Es el que está haciendo este ruido institucional. Ese ala dura que es un ala antidemocrática».

Ante esto, anunció: «Voy a pedir el juicio político para todos los diputados que quieren encarcelar periodistas». Se trata de Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid y Jorge Enríquez. Además, manifestó sentir «vergüenza» por el hecho de que «Waldo Wolff siga siendo presidente de la comisión de libertad de expresión» de la cámara de Diputados.

Ante esta situación y el rotundo repudio del arco político, Navarro invitó a Horacio Rodríguez Larreta, a Mauricio Macri, a Elisa Carrió «y lo hago extensivo a todos los que están diciendo que van a luchar por la democracia, que si no están de acuerdo con que encarcelen periodistas en Argentina, que salgan a decirlo porque, para mí, el silencio avala».

La arremetida de Cambiemos, analizó, forma parte «de la búsqueda de la impunidad» para sus exfuncionarios y dirigentes muy preocupados por la lluvia de investigaciones judiciales en su contra. «Lo que quieren es tratar de generar miedo en los periodistas jóvenes» de todos los medios pero, en particular, de El Destape.

Detrás de todo esto, sostuvo Navarro, está el objetivo central: «Están tratando de ir por la democracia, como lo hicieron en tantos países de la región. Y si querés ir contra la democracia tenés que ir por el presidente y también por los medios de comunicación». Por eso, aseguró, «tiene que haber un juzgamiento moral muy fuerte».

«Pensé que estando el Frente de Todos en el Gobierno no me iban a pasar estas cosas, sin embargo tengo que seguir cuidando a los periodistas de El Destape. El Estado nos tiene que garantizar a todos poder trabajar. No quiero que me sigan pasando las mismas cosas que cuando gobernaba Mauricio Macri. Hay que poner la pierna fuerte y no permitir estas cosas».