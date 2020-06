Picante, el exjefe de la Policía Roberto Ayala explicó los motivos de su renuncia. Dijo que tiene respaldo de Verna.

Roberto Ayala, exjefe de la Policía de La Pampa aseveró que «era insostenible la relación» con el ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli. Aseguró, además, que se siente aliviado y que no es la primera vez que presenta su renuncia. Durante una picante entrevista con este medio fustigó con dureza al «delincuente patentado de Juan Carlos Tierno», habló de las andanzas del espía Alan Ruiz en la provincia y aseveró que tiene el respaldo del exgobernador Carlos Verna.

Ayala reveló que tras el portazo habló con su «líder» político Carlos Verna, pero no con con el gobernador actual. Expuso así la interna política que sacude a veces, y en algunos ámbitos, al oficialismo.

Ayala mantuvo una charla profunda en Radiocracia en la que se refirió a su relación con el ministro Di Napoli, las medidas del gobernador Sergio Ziliotto (a quien «le hicieron decir incoherencias»), reivindicó su apoyo incondicional al ex gobernador Carlos Verna, repasó su enfrentamiento con Juan Carlos Tierno y la actuación del espía Alan Ruiz en nuestra provincia.

El exjefe de la Policía aseguró que «no puede haber políticas de seguridad sin participación de la jefatura de Policía. El Ministerio no nos dio participación en, absolutamente, nada. Si esa es la forma de manejarse, en hora buena que no estoy más de Jefe» expresó y le deseó buena gestión a Héctor Lara, que es su reemplazo.

Coincidió con los dichos del gobernador respecto de que «nadie es imprescindible» y contó que en más de una oportunidad presentó su renuncia. Contó además que no pudo hablar con Ziliotto porque «en el nuevo paradigma, la nueva política de Seguridad implica que el jefe de la Policía no puede hablar con el gobernador» y atribuyó esta modificación a Horacio Di Napoli. «Desde el primer día le molesto, desde antes de asumir» expresó y agregó «él se cree saber todo de la Policía, como si hubiese sido policía toda la vida»

«Es muy difícil convivir con tipos caprichosos» se quejó Ayala y agregó «Di Napoli es peor que Tierno». «Es peor en todos los sentidos: en la forma de manejarse, en la forma de imponer, el abuso de autoridad, absolutamente en todo» y agregó «es el típico egocéntrico».

Apoyo incondicional al ex gobernador Carlos Verna

Roberto Ayala se reivindicó como militante de la linea Plural y explicó que se debe a que fue Verna quien lo convocó, cuando se encontraba retirado de funciones. Negó tener aspiraciones políticas. «Yo me he dedicado 30 años de mi vida a la policía y quise brindar mi experiencia para ser de utilidad».

«Antes de presentar la nota hablé con él y me brindó su respaldo» aseguró.

Sobre la llegada de Alan Ruiz

«Tierno cuando me convocó a la primera reunión me dijo que traía a tres eminencias en el área de Seguridad Vial, Inteligencia y Lucha contra el Narcotráfico. No sé porque ahora le permiten decir a Tierno que a Alan Ruiz lo trajo Verna» sostuvo y agregó que Tierno se «jactaba de traer a los tres salvadores a La Pampa. Que esa gente de Buenos Aires que habían visto, alguna vez en un mapa a la provincia, iban a venir a salvarnos».

«El cargo de ministro, Verna se lo ofreció a Tierno en esa oportunidad»

«Alan Ruiz fue quien gestionó el actual elevador que tenemos para las cámaras de seguridad. Fue el que coordinó la colocación de cámaras en General Pico y gestionó toda la compra de insumos y equipamientos que íbamos a necesitar. En eso se destacó Alan Ruiz por los conocimientos en tecnología que tiene el muchacho».

Ayala contó que sabían que Ruiz provenía de la Metropolitana con un cargo de subcomisario. «Colaboró con la recaptura de los prófugos de la Alcaidía en 2016 y con el operativo de rescate de la jóven que pedía auxilio desde Paraguay. Esos son los aportes positivos. Las cosas que dice Tierno salen del resentimiento y del odio».

«Nunca estuve del lado de Tierno, ni de acuerdo con él. Tuve muchas discrepancias, muchas discusiones y cuestiones que tuvimos que poner en su lugar. Siempre lo respaldé desde mi función, en las cosas que son legales, lógicas y practicables. Cuando se pone en riesgo al personal policial de manera física o legal, ahí ya no estábamos de acuerdo».

Y contó que tuvo que cuidar a Tierno cuando lo destituyeron en su paso efímero por la intendencia de Santa Rosa. «Yo le dí el último empujón para meterlo al auto para evitar que lo agredieran».

Fuente: Radio Kermés