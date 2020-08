De acuerdo a una información difundida ayer por el diario Río Negro, las autoridades sanitarias admitieron que están en el peor escenario desde que se inició la pandemia. Afirmaron que el Alto Valle cumple una semana con sus unidades de cuidados intensivos al límite de su capacidad.

Es tan grave la problemática que en Roca y Cipolletti tienen listos los protocolos para elegir a quién darle un respirador, ante el probable desborde de las terapias intensivas de los centros públicos y privados por los casos de Covid-19. Las muertes de dos hombres en Roca y Regina, quienes no pudieron llegar a salas de máxima complejidad, y la internación selectiva de adultos mayores de un geriátrico de Fernández Oro, fueron emergentes dramáticos de una situación que para algunos referentes del sector médico ya es de colapso.

La autoridades del Ministerio de Salud consideran que todavía no llegaron al extremo crítico, pero admiten que el margen de maniobra es cada vez menor. Lo que sí confirmaron al diario rionegrino es que los comités de bioética de los hospitales de Roca y de Cipolletti ya están en alerta ante la eventual necesidad de implementar un protocolo que defina la prioridad de un paciente sobre otro cuando colapse la capacidad de asistencia respiratoria mecánica.

En General Roca

En el Hospital López Lima se realizó ayer por la tarde una reunión para reorganizar el sistema de atención en el consultorio de casos respiratorios que funciona en la Capilla del predio. «Estamos desbordados no sólo desde lo asistencial en cuanto a camas si no también en la cobertura de atención. Estamos hablando solamente sobre Covid-19, pero hay pacientes con patología biliar, pancreatitis y otras patologías que nada tienen que ver con coronavirus pero siguen consultando. Si en algún momento estábamos desbordados por esas patologías, esto ya es un verdadero caos», había resumido el cirujano Sebastián Wilde en la conferencia de prensa que brindó el hospital el martes por la noche.

Ayer el objetivo fue revisar las prácticas del procedimiento de «triage», que es el que otorga a cada persona que llega al consultorio una valoración inicial, para determinar su grado de urgencia. «Estamos al borde, estamos en el colapso, pero no hay nadie que haya necesitado internación que no le hayamos brindado una cama, aunque sea en la guardia. Porque han quedado pacientes 24, 48, 72 horas en la guardia y han podido después ingresar al sistema», aseguró Wilde.

En Roca la ocupación de las terapias intensivas del hospital López Lima, de la Clínica Roca y del Sanatorio Juan XXII estaba anoche en un 94%, pero horas antes había llegado al 98%.

Cipolletti también

El Colegio Médico sostuvo ayer que el servicio sanitario público y privado de Cipolletti colapsó. Mientras tanto, el intendente de Fernández Oro (ciudad situada a 10 kilómetros), Mariano Lavín, aseguró a una radio que en la región «ya se elige a quién internar porque no hay camas suficientes». Lo afirmación estaba relacionada con adultos mayores del geriátrico de la localidad, donde se produjo un brote por el que «deberían estar todos internados».

No obstante, la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, les bajó el tono a las declaraciones del Colegio y de Lavín y aseguró que el sistema sigue respondiendo a la demanda, aunque anticipó que si la curva de contagios mantiene el ritmo actual, deberán elegir a quién otorgarle una cama de terapia intensiva.

La crisis tiene varios matices: la falta de camas, el agotamiento físico y emocional del personal de salud, las consultas tardías y las reuniones sociales. Muñoz explicó que la dinámica de la pandemia lleva a hacer una evaluación diaria de la situación sanitaria. «Esta situación se va a agudizar y seguramente vamos a tener que lamentar más víctimas. Las personas no lo entienden hasta que el muerto está en la familia. El personal de salud está todos los días enfrentando a la muerte. Desde la comunidad lo tomamos como un desprecio: al no acatar las medidas estás despreciando la vida del otro», indicó Muñoz, en declaraciones a LU5 de Neuquén.

Más casos en Catriel

Según el diario Río Negro en esta localidad rionegrina, limítrofe con La Pampa, las UTI están ocupadas al 100%. El martes hubo un nuevo caso y el miércoles se confirmaron otros siete.

En la jornada de anteayer se practicaron varios hisopados a pacientes asintomáticos y en condiciones de alta médica, y esperaban los resultados para anoche o la jornada de hoy. Catriel tiene 37 casos activos, 35 en la localidad y dos en otros centros de salud fuera de Catriel. Sólo uno está alojado en terapia intensiva y hay varios en salas comunes del hospital y la clínica Perón.