El dirigente radical y actual embajador en España Ricardo Alfonsin cruzó a los dirigentes que convocaron a la marcha del 17A que se realizó el lunes en el peor momento de la pandemia del coronavirus. El embajador españa además se despachó contra el actor Luis Brandoni por recordar la figura de su padre, Raúl Alfonsín.

«Yo no necesito tener odio para defender mis ideas. Me preocupan mucho las manifestaciones como la del lunes. Solo los sectores autoritarios y de derecha no se preocupan por estas cosas«, afirmó al tiempo que expresó: «En lugar de tomar distancia y repudiar las cosas que se vieron en la marcha, muchos partidos políticos no dicen nada».

Acerca de los manifestantes de la marcha, Alfonsín opinó que hubo «reclamos eran muy contradictorios, porque reclamaban libertad y le pegaban a la prensa. Pedían democracia y exigían que se vaya el gobierno».

Alfonsín cruzó al actor Luis Brandoni: «¿Qué sabe Brandoni lo que mamé yo de chico? Yo lo respeto a Luis, pero no necesito tener pensamientos tóxicos para defender mis ideas», y agregó: «Muchos de los dirigentes que convocaron a la marcha son hipocondríacos políticos».

En FM Futurock, Alfonsin expresó: «A muchos dirigentes no les importó poner en riesgo la salud de muchísima gente, ni a los trabajadores de la Salud», y agregó: «Para ellos solo el democrático el gobierno que coincide con sus ideas. ¿Dónde está la amenaza a la libertad y la República?».

«Yo vi una horca en la Plaza, vi a gente decir que la próxima tiene que ser con sangre. ¿De qué defensa a la República me hablan?», criticó el dirigente radical, y defendió la memoria de su padre: «Yo sé muy bien lo que haría mi padre en este momento: estaría defendiendo la democracia como lo estoy haciendo yo».