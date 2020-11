A pesar de estar pasando un gran momento laboral gracias a «MasterChef Celebrity», Vicky Xipolitakis estaría atravesando problemas económicos que le impiden pagar los gastos de su departamento. Según reveló Mercedes Ninci, «la griega» adeudaría 2.650.000 pesos, entre alquiler y expensas.

«Los vecinos de Xipolitakis están muy calientes porque sigue aumentando la deuda de las expensas y todos pensaron que iba a pagar algo ahora que tiene trabajo en el programa con más rating de la Argentina», afirmó la filosa panelista de Bendita TV (El Nueve). Y agregó: «Al día de la fecha tiene una deuda de expensas de 350.000 pesos».

La participante vive sola con su hijo Salvador Uriel, luego de que el padre de su hijo la abandonase. «Es la mitad, porque recordemos que ella paga el 50% y la otra mitad está paga porque es la parte de Javier Naselli (el padre de su hijo). Y sigue sin pagar la mitad del alquiler. Debe 16.500 dólares al valor blue, porque uno cree que los contratos en dólares se pagan en pesos, pero no», expuso Ninci, sin filtro.

«Son 2.650.000 de pesos si hacemos la conversión. No pagó en todo el año», sentenció la panelista de Bendita TV. Cabe destacar que, meses atrás, Xipolitakis había declarado que los canjes la habían ayudado a que a su hijo no le faltasen alimentos. «Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes, porque hacen -junto a mi gran familia- que no nos falte nada. No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por cien», había expresado en «Los ángeles de la mañana» (El Trece)

«Si me están cargando, avísenme», el enojo de Boy Olmi por el «favoritismo» de Vicky Xipolitakis

En la semana previa a quedar eliminado de MasterChef Celebrity, la situación con Boy Olmi comenzó a empeorar. Si bien el actor siempre se muestra tranquilo, en las últimas semanas hubo un cambio porque habría estallado por una decisión del jurado.

La semana pasada, el jurado de MasterChef Celebrirty dio como ganadora del duelo entre Boy Olmi y Vicky Xipolitakis a la griega. En esa emisión, la vedette venció al actor en una prueba en la que consistía hacer un plato vegetariano usando, al menos, con cinco verduras diferentes. Esta situación hizo estallar al actor.

Según contó Rodrigo Lussich, el actor enloqueció porque había pasado algo previo a la grabación del show. Luego de grabar, Boy Olmi estalló y, según el periodista de Intrusos, el «cocinero» dijo: «‘Entiendo que es un show televisivo; pero entonces que los productores nos lo digan, así no nos matamos por cocinar bien y termina ganando esta chica que ni vino a la clase previa’.

Por otro lado, según el periodista, todos los participantes debían estar presentes, y quien nunca estuvo fue Vicky Xipolitakis. Además, no participó, llegó tarde, y en la competencia al aire le terminó ganando a Boy Olmi, que habría explotado por la decisión del jurado. Enojado, el actor habría dicho: «Si me están cargando, avisenme».