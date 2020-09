La presidenta del Comité de Crisis de La Adela, Anabella Pintos, formó parte de la reunión con el Comité de Emergencias de Río Colorado, a fin de acordar nuevas acciones preventivas y de contención en La Comarca. Asimismo participó de una videoconferencia con el gobernador y las autoridades sanitarias provinciales, donde se trazó un panorama de la pandemia en cada localidad.

La actividad entre ambos organismos (Comités de La Adela y Río Colorado) estaba prevista desde el miércoles, día en que se recibió al equipo de Epidemiología de la provincia de La Pampa que estuvo trabajando en conjunto con el Hospital de Río Colorado, «teniendo en cuenta que el nexo epidemiológico es el mismo y los casos surgen en Río Colorado, lo que deriva en casos en La Adela y en contactos aislados dentro de La Comarca”.

Pintos destacó la labor de Epidemiología, con diferentes criterios en el abordaje de casos en relación a otras provincias, ya que aísla a los contactos estrechos y también a los contactos de contactos, lo que permite, en caso de haber nuevos casos, que éstos estén aislados del resto de la comunidad.

“Al día de hoy tenemos 4 casos positivos y estamos a la espera del resultado de algunos hisopados”, agregó la presidenta del Comité de Crisis, quien ayer participó, en su carácter de representante del Comité de Emergencia de La Comarca, de una reunión vía videoconferencia con el gobernador, Sergio Ziliotto.

En relación a la reunión con el mandatario pampeano, Pintos comentó: “como es costumbre en nuestra provincia, y es algo a valorar, siempre hay una apertura de la Provincia hacia todas las localidades, un acompañamiento, se hacen cada 15 días videoconferencias con el gobernador y con todo el Gabinete provincial, porque tenemos la posibilidad de hablar con el ministro de Salud, con la directora de Epidemiología, para conocer la realidad que hay en cada localidad”.

La charla giró en torno a una actualización de la situación por la pandemia en cada localidad y el gobernador comunicó las medidas que se tomaron para La Comarca, “el principal tema era el de los encuentros familiares, la provincia de La Pampa pidió nuevamente la excepción a Nación para habilitar los encuentros familiares en la provincia, y lo que se pidió desde el Comité de Crisis local es la excepción para La Adela, que no se habiliten por las razones de público conocimiento que estamos atravesando”.

Nadie se pone el saco del intendente

A partir de una situación particular en redes sociales, con comentarios desafortunados por el momento sanitario y con una clara intencionalidad que nada tiene que ver con la cuestión sanitaria, Anabella Pintos aclaró que fue ella quien formó parte de la reunión con el gobernador, y desde el despacho del intendente, en principio por la posibilidad de conexión a internet que se brinda dicho espacio físico, preparado especialmente para las charlas con el gobernador Sergio Ziliotto sin problemas en la comunicación, y segundo porque fue designada –en marzo- como representante del Comité de Crisis de La Adela en el Comité de Emergencia de Río Colorado, para trabajar los temas de La Comarca: “molesta la falta de respeto y más ante la situación que estamos atravesando”, dijo en relación a algunos mensajes.

“No es momento de plantear internas o discusiones políticas, lo que se nota desde el inicio de la pandemia es el trabajo que se está haciendo en equipo, desde la conformación del Comité de Emergencia, con representantes de cada una de las instituciones, desde el Centro de Salud, desde todo el equipo municipal, así que me parce que no es el momento porque no tiene que ver con una cuestión institucional del Poder Ejecutivo, desde marzo, cuando empezamos a reunirnos por la cuestión de la pandemia, convocamos a cada integrantes de las instituciones (uno por institución) y en su momento directamente lo que se hizo fue organizarnos como Comité de Emergencia y se me eligió como representante del Comité de Crisis de La Adela en el Comité de Emergencias de Río Colorado, por eso asistí siempre a las reuniones para trabajar las cuestiones de La Comarca y por eso siempre participé de las reuniones con el gobernador, llevamos alrededor de 6 o 7 videoconferencias y siempre en el marco de la emergencia”.

“Yo no estoy reemplazando al intendente, está con un certificado médico por tres días, la Carta Orgánica Provincial lo establece muy bien en el Artículo 20, que cuando el intendente se ausente por un período mayor a tres días el reemplazante natural es el viceintendente y para eso hay un procedimiento a seguir. El intendente no está pidiendo una licencia, tiene un certificado médico, por tres días, y no es necesario ningún tipo de reemplazo”, agregó Pintos.

Circulación La Adela-Río Colorado

A modo de cierre, se definió no cortar el puente, lo que se planteaba desde Río Colorado es esta cuestión de los vecinos que tienen domicilio allí y viajan a Bahía Blanca o a la provincia de Buenos Aires en general, “lo que se prohíbe es que ingresen por la Avenida del Libertador, para que la persona directamente haga el ingreso por caminera de ruta 22 y así Seguridad avise a Salud para hacer el aislamiento”. En tanto, el puente interno está habilitado para transitar igual que siempre, en los horarios y con las medidas establecidas oportunamente.