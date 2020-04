A través de la resolución N° 783/2020 publicada este sábado en el Boletín Oficial, el Gobierno creó el plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de coronavirus con fines terapéuticos. La medida, que lleva la firmado por el ministro de Salud Ginés González García, informa que la Dirección de Medicina Transfusional elaboró un ensayo clínico nacional orientado a «evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento de enfermos de Covid-19 con plasma de convalecientes junto a entidades de reconocida trayectoria en este campo de la salud pública».

El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollará un medicamento a partir del plasma de pacientes recuperados de coronavirus. Junto a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Malbrán, a través del Instituto Maiztegui que tiene experiencia en el tratamiento de la Fiebre Hemorrágica Argentina con plasma, propusieron desarrollar la determinación de anticuerpos neutralizantes contra el virus. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227976/20200418 El protocolo fue presentado este viernes por el ministro Ginés González García en teleconferencia junto al gobernador Juan Shiaretti y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Gines González García ✔@ginesggarcia Hoy con el Gobernador de Córdoba @JSchiaretti y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación @RCSalvarezza, presentamos el “Plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos”. 972 Información y privacidad de Twitter Ads 276 personas están hablando de esto “Se trata de un ensayo clínico, de gran magnitud, que busca obtener un medicamento a partir del plasma de personas que se hayan contagiado el Covid-19 y luego se recuperaron, para transfundir a pacientes agudos en tratamiento”, expresó González García en su cuenta de Twitter. La idea es trabajar sobre el plasma de personas convalecientes, a fines de generar inmunoglobulinas enriquecidas que se utilizarían para tratar a pacientes críticos. Min Se hará además la detección e investigación del genoma del virus SarsCov2. El ministro de Salud provincial , Diego Cardozo dijo “la intención es trabajar en dos líneas: el análisis del plasma para verificar la titulación de anticuerpos y, luego, transfundir plasma a pacientes con situación de infección aguda; y la fabricación de inmunoglobulinas enriquecidas en el Laboratorio de Hemoderivados”.

