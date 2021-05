En declaraciones con este medio digital, el legislador criticó a la oposición por querer desactivar la actividad legislativa: «No sabemos si la oposición va a participar del plenario de comisiones, dicen que no van a ser cómplices del tratamiento de una ley, algo que es un contrasentido. La ciudadanía los elige no para tuitear sino para dar el debate en el Congreso. El ámbito para discutir es ahí, no Twitter».

En ese sentido, agregó: «Después del partido Juntos por el Cambio se reunión y emitió su posición. Decir que queremos quedarnos con la libertad de los argentinos es sólo para Twitter, no tiene nada que ver con la realidad. No dicen nada donde lo tiene que decir, que es en las comisiones». El principal bloque opositor ya manifestó su rechazo absoluto al proyecto, que incluye la posibilidad de remover o designar un nuevo Procurador con 37 votos en el Senado, cuando hoy precisa dos tercios de los presentes (48 votos, si el recinto está completo). El bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta cuenta hoy con 41 integrantes.

Pérez Araujo destacó: «Dicen que queremos quedarnos con el Ministerio cuando ellos hicieron renunciar a Gils Carbó y pusieron a Casal sin acuerdo de nadie. Estamos muy optimistas de conseguir los votos para tener la sanción de la reforma. El propio ministro Soria dijo que se pueden hacer modificaciones en el proyecto».

Asimismo, el legislador afirmó: «El procurador es importante para la independencia del Poder Judicial. Por eso tiene que dejar de ser interino. Los fiscales no van a perder la independencia ni se va a acabar la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es llevarse puestos a la oposición. El procurador hoy es vitalicio, el proyecto acota a cinco años renovable por otros cinco. Hoy se requieren 2/3 del senado para nombrarlo. Como deja de ser vitalicio debería ser con mayoría absoluta, mitad más uno. Hoy el candidato a Procurador propuesto por el Poder Ejecutivo sigue siendo Daniel Rafecas. No sé si hay plan B».

Juntos por el Cambio pactó blindar a Casal

En estado de alerta, Juntos por el Cambio se reunió de urgencia el domingo a la noche para pactar el blindaje al procurador interino del macrismo, Eduardo Casal. Después de que el oficialismo decidiera avanzar el viernes con el tratamiento de la ley del Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados, la mesa nacional opositora volvió a abroquelarse contra cualquier reforma vinculada al Poder Judicial y en un comunicado aseguró que el debate del proyecto no es urgente ni responde a las necesidades de la ciudadanía y lo describió como «un intento más de quedarse con la Justicia». De todos modos, dieron por perdida la batalla porque también dialogaron estrategias para ayudar a que el Senado avance con el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del Poder Ejecutivo.

La reunión de urgencia fue solicitada por los jefes de los bloques que integran Cambiemos, el radical Mario Negri, el PRO Cristian Ritondo y Juan López de la Coalición Cívica. El encuentro previsto para el martes se adelantó al domingo a la noche ante el avance del oficialismo para tratar un proyecto que, en caso de prosperar, se convertirá en una victoria importante para el Gobierno. El zoom contó con la presencia de los titulares de bloque del Senado, los presidentes de los partidos Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro; también estuvieron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y el ex senador peronista, Miguel Ángel Pichetto.

Fuente: El Destape